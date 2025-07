FC Barcelone Mercato : une offre est partie pour Rashford… méchamment taclé en Angleterre !

Manchester United a fixé le tarif de Marcus Rashford mais le FC Barcelone a formulé une offre de prêt pour l’attaquant anglais, durement critiqué dans son pays.

🟨 Négociation en cours

La piste Nico Williams définitivement refermée après la prolongation du Basque à l’Athletic Bilbao jusqu’en 2035, celle menant à Luis Diaz ressemblant à une impasse, le FC Barcelone se retranche sur Marcus Rashford. Et sait désormais à quoi s’en tenir. Selon la presse anglaise, Manchester United, qui ne compte plus sur son joueur, attend 45 M€ pour le lâcher. Ce qui est largement dans les cordes des Blaugranas, qui étaient prêts à en lâcher dix de plus pour Williams.

« Si Rashford passe de United au Barça, c’est injuste »

Mais selon Nicolo Schira, la première offre du FC Barcelone est très loin de répondre aux attentes des Red Devils ! Il s’agit d’un prêt avec option d’achat. Les conditions de la levée de l’option seraient facilement atteignables, comme un certain nombre de matches joués. Cela permettrait ainsi aux Blaugranas de voir si l’international anglais peut s’acclimater à la fois à un nouveau pays mais également à un autre style de jeu. Ce dont, visiblement, on doute dans son propre pays…

Sur Sky Sports, l’ancien attaquant Teddy Sheringham a violemment taclé Rashford : « Quand vous êtes dans un club comme United, vous devriez être reconnaissant. Vous ne pouvez pas le mépriser pas comme il l’a fait et en plus de cela, dire que vous voulez partir. C’est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Toute cette histoire est démoralisante. Je me souviens de ce que j’étais à l’époque et comment j’ai travaillé dur pour avoir le privilège de jouer pour un club aussi grand que United. Entendre quelqu’un parler comme il parle, je n’aime pas du tout ça. Maintenant, la seule chose que j’espère, c’est que Rashford n’obtienne pas le transfert ou la sortie qu’il veut. De mon point de vue, si Rashford passe de United au Barça, c’est injuste. C’est un pas en avant que ce footballeur ne mérite pas à cause de la façon dont il a agi ».