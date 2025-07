OL Mercato : le transfert de Thiago Almada officialisé

Thiago Almada ne sera resté que six mois à l’OL. Comme à Botafogo. Qu’il quitte pour l’Atlético Madrid.

Un accord avait été trouvé ce mardi avec l’Atlético de Madrid pour Thiago Almada. Et ce jeudi le transfert du petit milieu de terrain argentin est officialisé par les Colchoneros. Almada a signé jusqu’en 2030.

Il quitte l’OL et Botafogo pour l’Atlético

A Madrid, il découvrira un quatrième club en un an après Atlanta, Botafogo et l’OL. L’Atlético a déboursé 21 millions d’euros pour acquérir 50 % des droits économiques de l’international argentin (10 sélections), acheté par Eagle avec Luiz Henrique et Igor Jesus pour 91,7 millions d’euros. « Depuis, les trois ont ou devraient être vendus hors de la sphère Eagle pour 12, 33 et 21 M€ (pour 50 % de la valeur du joueur dans le cas d’Almada) », précise L’Equipe…