OM Mercato : le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, bonne ou mauvaise idée ?

De retour à l’OM, un an après son départ, Pierre-Emerick Aubameyang va donc reprendre le fil de son aventure marseillaise. Bonne ou mauvaise idée ? Nos journalistes débattent.

« Un joli coup ! »

« A 36 ans, Aubameyang n’incarne pas l’avenir de l’OM, c’est évident, mais c’est un joli coup que réalise le club phocéen en le faisant revenir. L’attaquant n’a pas pu perdre ses qualités en un an passé en Arabie saoudite, et ses états de service à Marseille en 2023-24 parlent pour lui. Comment ne pas se réjouir de son retour quand on supporte l’OM ? C’est un vrai renfort, en plus il était libre. Avec lui, De Zerbi va pouvoir aligner un joli trio. Sur le papier en tout cas, l’attaque Aubameyang-Gouiri-Greenwood a de la gueule. Avec derrière eux Rabiot et Hojbjerg, et sans doute un piston qui va venir, l’OM a de quoi faire une belle saison. »

Laurent HESS

« Évidemment une très bonne idée »

« C’est évidemment une très bonne idée pour l’OM, qui va étoffer un peu plus son attaque. En plus de Rowe, Greenwood, Gouiri, Maupay ou encore Moumbagna, le club phocéen s’offre une nouvelle solution offensive, et pas des moindres. Il manque, selon moi, encore un ou deux attaquants dans cet effectif, du moins pour compenser le départ de Luis Henrique. Les pistes Timothy Weah ou encore Igor Paixão sont évidemment très alléchantes. Pour en revenir à Aubameyang, c’est une formidable opportunité que saisi l’OM, qui pourra donc compter sur le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa pour tenter de briller… en Ligue des Champions ».

William TERTRIN