FC Nantes Mercato : l’une des deux cibles sud-coréennes a signé !

Le milieu défensif sud-coréen Hyeok-kyu Kwon (24 ans), en échec au Celtic Glasgow, se serait engagé avec le FC Nantes.

🟩 Accord proche

L’insider Emmanuel Merceron vient d’annoncer que « c’est bon pour Hyeok-kyu Kwon ». Le milieu défensif sud-coréen de 24 ans quitte donc le Celtic Glasgow pour s’engager avec le FC Nantes. Arrivé chez les Bhoys à l’été 2023, à une époque où Ange Postecoglu faisait venir beaucoup de joueurs asiatiques pour révolutionner le jeu de son équipe, Kwon ne s’y est pas du tout imposé, au contraire des Japonais Kyogo Furuhashi, aujourd’hui parti au Stade Rennais, ou Daizen Maeda.

Une aventure écossaise qui s’est mal passée

Kwon a été prêté pendant six mois à Saint-Mirren en 2023-24 et à Hibernian en 2024-25, sans beaucoup plus de réussite. Il va tenter de lancer véritablement sa carrière européenne avec le FC Nantes. Grand (1,92m) mais manquant de muscles, il a eu bien du mal à s’imposer dans les joutes très physiques du championnat écossais. On peut donc se poser la question de savoir s’il y parviendra en Ligue 1, où le jeu est tout aussi physique…

Après Kwon, le FC Nantes serait proche de recruter un autre Sud-Coréen, Hyun-seok Hong, qui évolue à Mayence. Lui aussi est en difficulté en Allemagne mais le milieu offensif a déjà brillé sur le Vieux Continent, du côté de La Gantoise…

« Le coup d’œil de But FC »

« Le FC Nantes tente un vrai pari avec Kwon. Mais ses performances écossaises ne sont pas vraiment de bon augure… »