OM Mercato : une star du FC Barcelone a tenté de torpiller le deal avec Paixao, confirmation pour Neymar

L’ailier brésilien du FC Barcelone Raphinha aurait contacté son compatriote Paixao pour le convaincre de signer dans son ancien club, Leeds, plutôt qu’à l’OM.

🟩 Accord proche

L’OM et le Feyenoord sont enfin tombés d’accord après de nombreux jours de négociations pour un transfert d’Igor Paixao. Pour cela, les dirigeants phocéens ont dû accéder aux demandes de leurs homologues néerlandais, qui avaient valorisé leur ailier brésilien à 35 M€. Ils avaient débuté les discussions avec une offre de 16 M€, qui est montée à 28 M€ (bonus compris) pour atteindre la somme demandée, sur la base d’un fixe de 30 M€ plus 5 M€ de bonus liés, selon L’Equipe, aux performances individuelles de Paixao. De quoi devancer Leeds, qui s’est arrêté à 32 M€.

Raphinha aurait voulu qu’il suive son exemple

En Angleterre, on assure que le promu en Premier League avait pourtant reçu le renfort d’un sacré VRP : Raphinha ! La star du FC Barcelone a passé deux années chez les Peacocks, entre 2020 et 2022, entre son départ du Stade Rennais et son arrivée en Catalogne. Elle aurait contacté directement Paixao pour lui assurer que les Peacocks constituent un tremplin idéal vers les sommets, en citant son exemple. Malgré cela, le joueur du Feyenoord, qui s’était mis d’accord avec l’OM pour un contrat de cinq ans, a préféré tenter l’aventure en Ligue 1, où il pourra découvrir la Champions League dès cette saison. Il est attendu à Marseille dans les prochains jours pour y passer sa visite médical et signer son contrat.

Un qui ne risque pas d’être attendu à Marseille pour y passer sa visite, c’est Neymar. Le média sud-américain TyC Sports assure que l’OM est bien le favori pour récupérer l’attaquant, qui vit un retour très compliqué à Santos. Sauf que plusieurs sources françaises (Foot Mercato, l’insider Vincenzo Tommasi) assurent que cette rumeur est infondée. Ce qui est d’autant plus vrai maintenant que le deal avec Feyenoord et Paixao est finalisé. L’OM compte un secteur offensif bien garni (Greenwood, Gouiri, Rowe, Paixao et bientôt Aubameyang), qui n’a pas besoin d’une star sur le retour, régulièrement blessée, qui coûte cher et dont l’hygiène de vie est toujours aussi déplorable. Pour tous les médias français, Neymar à l’OM, c’est de la pure intox !

« Le coup d’œil de But FC »

« On ne saura que dans quelques mois si l’OM a réussi un gros coup en battant son indemnité de transfert avec Paixao. Mais en attendant, qu’il ait réussi à prendre le meilleur sur Leeds, qui aurait proposé un meilleur salaire, est le signe que le projet de Longoria et Benatia est de plus en plus attractif. Et c’est également une bonne chose que ce soit un grand non pour Neymar. Entre son passé d’ancien Parisien, ses blessures à répétition et ses polémiques permanentes, l’attaquant n’a plus rien pour lui ! »