Aubameyang, c’est officiel : la foudre frappe à l’OM

Retour spectaculaire pour Aubameyang à l’OM : le serial buteur redevient olympien et électrise la Canebière. De quoi dynamiter l’attaque !

Aubameyang revient, Marseille vibre

Le suspense a pris fin : Pierre-Emerick Aubameyang signe officiellement son retour à l’Olympique de Marseille pour deux saisons. Après avoir résilié son contrat avec Al-Qadsiah FC, l’international gabonais de 36 ans (77 sélections, 31 buts) retrouve le Vélodrome, bien décidé à remettre le feu à l’attaque phocéenne. Buteur d’expérience passé par Dortmund et Arsenal, il avait marqué 30 buts en 51 matches la saison précédente à l’OM, terminant meilleur artificier de Ligue Europa. Sa signature colore déjà les ambitions marseillaises pour la scène française et européenne.

Le trio Aubameyang – Gouiri, une révolution en attaque ?

Le come-back d’Aubameyang bouleverse un secteur offensif en pleine mutation. Amine Gouiri, arrivé cet hiver, a déjà frappé fort avec 10 buts en 15 journées de Ligue 1 – preuve que la concurrence s’annonce féroce.

Quels atouts offensifs pour l’OM version 2025 ?

L’OM expose désormais un arsenal rare : Aubameyang et ses 370 buts en carrière (dont 98 en Bundesliga, 69 en Premier League), Gouiri et ses 86 réalisations et 38 passes en 264 rencontres. Pour Pablo Longoria, le défi est double : tout donner sportivement, mais aussi faire gonfler la valeur marchande d’un effectif prêt à briller en Ligue des Champions. On scrute déjà les scénarios mercato possibles autour de Maupay, tant la compétition interne s’annonce rude.

Marseille entre euphorie et prudence

Dans le bouillonnement du Vélodrome comme sur les réseaux, le retour d’Aubameyang fait sensation. Le club jubile et affiche la couleur : « L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. ». Mais derrière l’enthousiasme, chacun garde l’œil sur la concurrence : Gouiri doit s’affirmer comme valeur sûre.

Vers une attaque détonante ou un jeu à hauts risques ?

Sur la Canebière, le suspense ne fait que monter alors que la Ligue des Champions approche. Qui s’imposera titulaire ? Qui sera relégué au rang de joker ? Entre promesses, duels et haute tension, la saison s’annonce explosive. L’OM dispose peut-être de l’attaque la plus armée de ces dernières années, mais le vrai défi débute maintenant : réussir la parfaite alchimie entre Aubameyang, Gouiri sous peine de voir la foudre retomber.