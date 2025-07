L’Olympique de Marseille s’apprêterait à frapper fort sur le marché des transferts. D’après les derniers échos venus de la journaliste Johanna Calderon, un accord serait imminent avec Club Brugge pour attirer

Joel Ordóñez. Pour un montant qui atteint les 32 millions d’euros, l’opération ne manque pas de faire réagir et révèle des ambitions nettes du côté du Vieux-Port.

Un deal audacieux pour l’OM : projet sportif ou pari financier ?

Si la signature de Joel Ordóñez se confirme, ce serait l’un des investissements les plus marquants de la récente histoire marseillaise. On apprend que l’opération, chiffrée à 32 millions d’euros, inclurait un intéressement de 15 % sur une future revente, preuve que Club Brugge n’entend pas totalement lâcher la main sur son joyau. D’ailleurs, ce niveau de négociation traduit bien les tensions et l’intérêt que suscite le joueur, dont la courbe de progression a de quoi donner le vertige. Pour rappel, il y a à peine deux ans, il était estimé à 50 000 euros lors de son passage à Independiente del Valle !

Avec cette manœuvre, l’OM s’inscrit dans une logique à double enjeu : renforcer son ossature défensive et réaliser une plus-value potentielle, à la manière des grands clubs européens qui misent sur des talents au destin prometteur. Cette stratégie n’est pas sans risque, mais le club phocéen semble décidé à se donner des moyens à la hauteur de ses ambitions nationales et continentales.

Un défenseur qui monte : le profil de Joel Ordóñez en chiffres

Difficile d’ignorer l’ascension fulgurante de Joel Ordóñez. Né en avril 2004, ce solide gaillard d’1,88 m évolue principalement en défense centrale, mais il n’hésite pas à dépanner sur l’aile droite, qualité rare pour un joueur de son âge. Depuis son arrivée à Club Brugge à l’été 2023, sa valeur marchande n’a cessé de grimper, culminant à 28 millions d’euros en juin 2025. Il a déjà honoré 8 sélections avec l’équipe nationale équatorienne, ce qui en dit long sur sa maturité.

Sur le plan statistique, Ordóñez a frappé fort en ce début de saison 2025/26 du côté de la Jupiler Pro League : un match, un but, une titularisation sans partage, et un engagement physique tranchant (avec déjà un carton rouge, preuve de sa combativité). Voilà un jeune homme qui n’a pas froid aux yeux, et dont les premiers pas en Europe forcent le respect. Les suiveurs avertis peuvent d’ailleurs retrouver le profil et valeur du défenseur Joel Ordóñez sur Transfermarkt.

L’option Ordóñez : la réponse de l’OM à la concurrence et aux déroutes défensives

En coulisses, plusieurs clubs suivaient de près la trajectoire d’Ordóñez, et c’est l’intérêt de Marseille pour le défenseur Joel Ordóñez qui a finalement triomphé. Ce n’est d’ailleurs pas qu’une histoire de finances. L’OM avait cruellement besoin de densifier sa charnière centrale pour aborder la saison dans de meilleures conditions. On sait que le secteur défensif marseillais a souffert ces derniers mois : blessures en cascade, manque de stabilité, manque d’impact dans la surface. Ordóñez vient offrir une solution durable, avec un potentiel d’évolution encore énorme.

La direction marseillaise parie ainsi sur la jeunesse et la capacité d’intégration rapide d’un joueur qui a déjà montré un tempérament de patron, sans pour autant négliger la concurrence interne qui devrait s’accroître. Pour en savoir plus sur les tensions autour de ce transfert, les supporters passionnés pourront consulter Joel Ordóñez pousse pour un transfert à l’OM sur le site butfootballclub.fr.

Impact attendu : plus qu’une recrue, une future référence ?

La question reste entière : cet investissement record portera-t-il ses fruits sur la scène nationale et européenne ? On se souvient que d’autres talents sud-américains ont marqué le club de leur empreinte, mais rarement un joueur aussi jeune n’avait affiché une telle évolution de sa valeur sur un laps de temps aussi court. Son profil athlétique et sa capacité à lire le jeu laissent espérer un renforcement immédiat de l’effectif phocéen. Les fans les plus curieux peuvent approfondir leur connaissance de sa trajectoire via un analyse du possible transfert record de Joel Ordóñez à l’OM.

Néanmoins, comme tout pari du mercato, l’apport de Joel Ordóñez à Marseille ne sera mesurable qu’avec le temps – et les résultats. D’ici là, le club continue d’agiter le marché des transferts, prouvant qu’il n’a pas perdu de sa capacité à attirer les talents à fort potentiel. Peu de doutes : la saga Ordóñez ne fait sans doute que commencer.