OM : Aubameyang se livre sur ses objectifs et envoie un message au PSG

La recrue de l’OM était en conférence de presse ce vendredi. Morceaux chois de son intervention…

Sur ses contacts

« J’ai eu de très grosses offres d’Arabie saoudite et d’autres pays du Moyen-Orient mais il y a des choses qui ne s’achètent pas. J’ai fait des efforts car j’ai besoin de ça, de retrouver de public qui donne des frissons, des émotions. »

Sur l’intérêt de l’OM

« Depuis que je suis parti, j’ai toujours gardé de bons contacts, que ce soit avec les dirigeants ou avec les joueurs. On avait eu une petite discussion en janvier avec Medhi Benatia. On parlait, il voulait savoir comment ça se passait, etc. Cet été, c’est avec Medhi et Pablo (Longoria) que j’ai discuté. Il n’avait pas besoin de me convaincre. Tout au long de l’année, j’ai suivi les matchs. Donc en soi, ça a été assez rapide. J’ai aussi parlé avec le coach, parce qu’on a aussi gardé le contact. Il m’a pas mal chambré, car à la base, il ne voulait pas que je parte. Je pense que maintenant, on va faire du bon boulot. »

Sur sa forme

« Si ça ne tenait qu’à moi, je jouerais demain contre Séville. Je me suis entraîné avec le groupe mais on va voir avec eux s’ils estiment que je suis prêt. Je pense qu’à partir de la semaine prochaine je serai apte pour jouer. »

Sur ses objectifs

« Il faut se donner les moyens de rivaliser avec Paris et c’est ce que fait l’OM en ce moment. Je veux aller le plus loin possible en C1, je ne suis jamais allé plus loin que les 1/4 de finale… »