OL Mercato : Paulo Fonseca fait le point sur l’avenir de Nemanja Matic

Sous contrat jusqu’en 2026 du côté de l’OL, Nemanja Matic devrait quitter le club avant la fin du mercato.

Depuis l’arrivée de Paulo Fonseca à la tête de l’Olympique Lyonnais, la gestion du vestiaire est au cœur des priorités de l’entraîneur portugais. Si l’intégration de certains joueurs se passe sans encombre, le cas de Nemanja Matic demeure délicat. Le technicien a récemment livré ses impressions dans une interview pour L’Équipe, soulignant à la fois l’importance du joueur dans le groupe et les difficultés à trouver un équilibre entre les attentes du club et celles du joueur.

« C’est vraiment une bonne personne, un joueur important dans le vestiaire. Je vais parler avec lui pour savoir ce que nous pouvons faire pour son avenir, on aura une discussion. Ce n’est pas facile de faire en sorte que Nemanja et le club soient satisfaits de la situation. Je veux être honnête avec mon joueur », a confié Fonseca.

Un départ fin août ?

Cette honnêteté s’est aussi traduite par des choix forts, notamment lors des quarts de finale de Ligue Europa contre Manchester United, où Matic n’a pas été utilisé, ni à l’aller ni au retour. Fonseca est revenu sur cette décision : « Non, non, j’ai de très bonnes relations avec Nemanja, il parle aussi portugais. Il est très cordial. Après, à Manchester, c’était ma décision. À sa place, je n’aurais pas été content, mais c’était ma décision, je dois penser comme un entraîneur et ce qui est le meilleur pour le groupe. »

Il rappelle ainsi que sa responsabilité première est envers l’équipe : « Et pour moi le premier point important c’est l’équipe, après c’est l’équipe, et après c’est encore l’équipe. » L’avenir de Nemanja Matic à l’OL est donc plus flou que jamais, et son cas pourrait se débloquer fin août.