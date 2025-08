OL : Louis-Jean fixe les priorités, les dossiers chauds du Mercato

Présent sur OL Play en marge de la facile victoire des Gones contre Majorque (4-0) en amical lors du stage en Autriche, Matthieu Louis-Jean (directeur technique) a fait un petit point sur le Mercato rhodanien. Voici ce qu’il faut en retenir.

La baisse de la masse salariale était la priorité

Matthieu Louis-Jean : « On a dû travailler avec un budget plus restreint. La DNCG fait qu’on a dû travailler sur une masse salariale de 50%. On s’est déjà engagé sur une baisse et, depuis l’appel, on a augmenté cette baisse. On s’y était préparé. A nous d’être plus intelligents, plus créatifs, de trouver les bonnes opportunités sur le marché ».

Les recrues bling-bling, c’est fini !

Matthieu Louis-Jean : « Cela va être un équilibre à trouver. On va changer de logiciel. Les recrutements hors de prix, c’est fini. Pour le moment en tout cas. On doit s’adapter au nouveau budget. On se positionne sur des joueurs à fort potentiel avec des critères bien ciblés, en fonction des besoins et du projet de jeu du coach. C’était important de travailler là-dessus. On vise aussi des joueurs de performance, avec de l’expérience. Il nous en faut toujours. On veut rester compétitif ».

La cellule s’est musclée sur le Portugal

Matthieu Louis-Jean : « Les arrivées d’Afonso (Moreira) et de Ruben (Kluivert) correspondent à des joueurs qu’on suit depuis un moment. On avait dans un premier temps développé la cellule avec un recruteur portugais dédié à la région Portugal – Espagne avec des critères très spécifiques comme la vitesse, la percussion et les qualités de finition pour Afonso et de la vitesse, de la taille et un impact dans les duels pour Ruben. C’était des qualités qu’on recherchait depuis le départ de Jake O’Brien. On va continuer… »

Priorité à l’attaque

Matthieu Louis-Jean : « Les postes offensifs seront privilégiés sur les prochains recrutements. On va aussi sûrement bouger au milieu de terrain. On sait qu’il nous manque encore du monde. Mais, encore une fois, la stratégie était d’abord de diminuer la masse salariale et de se séparer de quelques joueurs avec des départs comme ceux de Rayan (Cherki) et Lucas (Perri). Maintenant on va passer à la troisième phase avec du recrutement. Les joueurs offensifs sont la priorité. »

Ce dont il n’a pas parlé…

La probable arrivée d’un nouveau gardien N°1 pour remplacer Lucas Perri. La chaîne ibérique IB3 a annoncé pendant le match OL – Majorque (4-0) a annoncé que l’absence de Dominik Greif (28 ans) ce mercredi contre Lyon était liée à l’imminence de son transfert chez les Gones. Le Slovaque n’a plus qu’un an de contrat dans les Baléares et l’OL aurait formulé une offre approchant les 5 M€.

L’arrivée annoncée de Nicolas Tagliafico, qui devrait se débloquer suite au prêt acté de Duje Caleta-Car à la Real Sociedad. En ce moment, chaque mouvement doit encore être compensé par un départ pour dégager suffisamment de masse salariale suivant l’objectif fixé et accepté par la DNCG.

Du plan de dégraissage qui doit se poursuivre avec plusieurs priorités. L’OL cherche notamment à exfiltrer en priorité deux joueurs au milieu : Paul Akouokou et Nemanja Matic. Pour l’Ivoirien, un départ vers l’Espagne avec prise en charge partielle du salaire sur la base d’un prêt est en discussions. Pour le Serbe, c’est plus compliqué compte-tenu de ses émoluments XXL (4,8 M€/an). Côme – qui était sur les rangs cet hiver et au début de l’été – s’est écarté (provisoirement ?) du dossier.

Auteur d’une grosse préparation au poste d’ailier droit, Ainsley Maitland-Niles est actuellement l’un des joueurs les plus sollicités de l’effectif. L’Anglo-barbadien est, avec Paul Akouokou, le candidat le plus probable à un départ à court terme. Blessé dix jours, Malick Fofana n’est toujours pas très chaud à l’idée de rejoindre Everton. Les Toffees sont, pour l’heure, les seuls à avoir fait une offre formelle mais Liverpool pourrait bouger rapidement suite au départ de Luis Diaz au Bayern Munich (75 M€) acté ce jour.