L’OL tombe sur la pelouse du Bayern Munich, les notes des Gones

Après trois victoires et un nul, l’OL s’est incliné ce samedi à l’Allianz Arena face au Bayern Munich (2-1) lors de son 5ème et avant-dernier match de préparation. Ce qu’on en retient.

S’il convient de relativiser l’opposition face à l’ogre munichois, qui n’a repris l’entraînement que lundi après trois semaines de break, l’OL a offert 50 minutes cohérentes pour faire jeu égal avec le Bayern… Avant de connaître un trou fatal dans le premier quart d’heures de la deuxième mi-temps (doublé de Michaël Olise). Malgré quelques situations intéressantes (duel perdu par Kumbedi, poteau de Mikautadze) et la réduction du score d’Alejandro Gomes Rodriguez, l’OL n’est pas parvenu à faire son retard (1-2), concédant sa première défaite de la préparation et ses deux premiers buts de 2025-26. On en tire quand même quelques enseignements.

En attendant les renforts, un onze se détache, des jeunes se montrent

En attendant les intégrations à l’effectif de Nicolas Tagliafico et sans doute de Pavel Sulc et Tyler Morton, Paulo Fonseca continue d’affirmer son onze du moment. En l’absence de Malick Fofana, toujours sur le flanc, les Gones poursuivent en 4-3-3 avec un onze stabilisé à qui le Portugais donne de plus en plus de minutes. Dans l’attente de l’arrivée d’un véritable N°1 dans les buts, Rémy Descamps fait le boulot derrière une défense Kumbedi – Mata – Niakhaté – Abner. Dans le milieu à trois, Khalis Merah (18 ans) continue de grapiller des minutes aux côtés de Corentin Tolisso (qui n’a disputé qu’une mi-temps à Munich) et Tanner Tessmann. Devant, Ainsley Maitland-Niles poursuit son dépannage à droite avec Georges Mikautadze en N°9 et Afonso Moreira qui fait parler sa vitesse à gauche.

Les notes des Gones :

Descamps (6, puis Patouillet (74ème) – Kumbedi (5, puis Barisic (80ème)), Mata (4,5, puis R.Kluivert (80ème)), Niakhaté (5,5), Abner (5) – Merah (6,5), Tolisso (4, puis De Carvalho (5, 46ème)), Tessmann (6, puis Matic (80ème)) – Maitland-Niles (4,5, puis Goncalves (80ème)), Mikautadze (6, puis Gomes Rodriguez (80ème)), A.Moreira (5, puis Humbert (80ème)).

Les Tops :

Merah (6,5) : dans la lignée de ses prestations précédentes, le milieu de 18 ans a fait son match face au Bayern, délivrant même une passe décisive pour la réduction du score d’Alejandro Gomes Rodriguez.

Gomes Rodriguez (non noté) : l’Espoir britannique continue de marquer des points. A l’Allianz Arena, il a fait parler sa puissance pour réduire le score en contre-attaque. Son premier but avec l’équipe fanion après sa passe décisive pour Afonso Moreira contre Hambourg. Dix minutes de très bonne facture pour la doublure de Georges Mikautadze.

Mikautadze (6) : l’an passé, le Géorgien passait totalement à côté de ses gros matchs. Ce samedi, il a été plutôt intéressant, trouvant même le poteau d’Urbig. Une prestation mal payée.

Tessmann (6) : on l’a suffisamment critiqué pour ne pas reconnaître ses bonnes prestations.

Les gardiens (6) : en deuxième période, Rémy Descamps et Mathieu Patouillet ont sorti plusieurs parades intéressantes. L’un des deux sera sans doute la doublure du futur N°1 et les deux ont marqué des points face à l’attaque mitraillette du Bayern Munich.

Les Flops :

Tolisso (4) : une fois n’est pas coutume, le capitaine des Gones est passé à côté de sa première période avant d’être remplacé à la pause par Mathys De Carvalho. Pépin physique ?

Maitland-Niles (4,5) : l’ancien joueur d’Arsenal réalisait jusqu’à présent une préparation impeccable sur l’aile droite de l’attaque mais le niveau d’intensité est monté sur ce match et on a de suite ressenti le manque de profondeur sur les côtés.

Mata (4,5) : s’il était plutôt solide jusqu’alors, l’Angolais s’est mis à la faute en provoquant le penalty du 1-0 sur Luis Diaz. Certes, il y avait hors-jeu sur l’action mais on l’a vu un peu en difficulté face à Michaël Olise. Remplacé par Ruben Kluivert pour les dernières minutes.

Dernier match de préparation pour l’OL : la réception de Getafe du côté du stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu le samedi 9 août à 19 heures.