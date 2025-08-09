Matthis Abline souhaite quitter le FC Nantes et l’a bien fait comprendre aux Canaris.

Le FC Nantes traverse actuellement une période agitée autour de Matthis Abline. L’attaquant international Espoirs ne sera pas du voyage pour le match amical contre le Paris FC, officiellement pour cause de blessure, mais en réalité, il souhaite clairement quitter le club, rapporte Ouest-France. Une situation tendue entre le joueur, qui n’hésitera pas à partir au bras de fer, et la direction, qui refuse pour l’instant toute offre trop basse.

Nantes veut minimum 40 millions

Le Paris FC a récemment soumis une proposition de 25 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 22 ans, mais Nantes exige un minimum de 40 millions, toujours selon nos confrères. Parallèlement, Wolverhampton serait également intéressé et pourrait prochainement formuler une offre, alors que Francfort est également sur les rangs. Sous contrat jusqu’en 2028, Abline voit son avenir incertain, dans un contexte de négociations compliquées.