OM Mercato : Rowe doit-il être sacrifié pour financer Ordoñez ?

Confronté à la gourmandise de Bruges pour Joel Ordoñez, l’Olympique de Marseille songerait à un départ de Jonathan Rowe pour aider à financer ce transfert. Une bonne idée ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess lancent le débat.

« L’OM doit miser sur Rowe »

« Vendre Jonathan Rowe pour financer l’arrivée de Joel Ordoñez ? Pas sûr que cette stratégie soit porteuse pour l’OM tant l’ailier anglais semble désormais lancé sur les bons rails. Auteur d’une bonne préparation estivale, il peut dépanner au poste d’avant-centre, comme il l’avait fait à Monaco la saison dernière.

De plus, et même si la défense marseillaise est un chantier permanent, la vraie priorité de Roberto De Zerbi depuis son arrivée à l’OM a toujours été de pouvoir compter sur des joueurs impactants dans le domaine offensif. Pourquoi s’en séparer aujourd’hui ? Et, surtout, par qui le remplacer à trois semaines de la clôture du mercato ? Selon moi, le risque est trop élevé… surtout pour miser sur un joueur comme Ordoñez qui reste un prospect. »

Bastien AUBERT

« Ce serait dommage, mais s’il le faut vraiment… »

« Je suis d’accord avec Bastien : Rowe est en train de montrer de belles choses, il peut être un vrai atout pour l’OM cette saison. L’Anglais est jeune, il a encore une bonne marge de progression et sa cote est susceptible de monter. Avec lui, De Zerbi tient un joker de luxe en attaque. Il serait donc dommage de s’en séparer. L’idéal serait de faire partir Neal Maupay, mais sa cote n’est pas vraiment la même. Et Joel Ordoñez permettrait de solidifier l’édifice.

Là où Rowe n’est qu’un remplaçant, le défenseur central est une priorité, un titulaire en puissance qui va permettre à De Zerbi de mettre en place son système à trois défenseurs centraux, aux côtés de Balerdi et Medina. Donc en cas d’offre intéressante pour Rowe… »

Laurent HESS