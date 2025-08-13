Ligue des champions : pas d’exploit pour Nice à Benfica

L’OGC Nice ne participera pas à la Ligue des champions, sorti ce mardi soir par Benfica.

Il n’y a pas eu de miracle ce soir à Lisbonne pour l’OGC Nice. Battu 2-0 à l’aller, chez eux, les Aiglons se sont à nouveau inclinés sur le terrain de Benfica, sur le même score.

Fenerbahçe a sorti le Feyenoord

Les portugais ont plié le match dès la première demi-heure avec des buts de Fredrik Aursne et Andreas Schjelderup. Au prochain tour, ils affronteront Fenerbahçe, qui a sorti le Feyenoord Rotterdam. Battus 2-1 à l’aller, les Turcs ont renversé la vapeur en s’imposant 5-2, alors que les Néerlandais avaient ouvert le score.

Ça passe aussi pour L’Etoile Rouge de Belgrade, Ferencvaros, Qarabag, le FC Copenhague, Pafos, les Glasgow Rangers et le Club Bruges, qui a sorti le RB Salzbourg.