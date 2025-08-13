BUT! Football Club

Le remplaçant de Lucas Chevalier au LOSC devrait être turc et se prénommer Berke Özer. Il est attendu ce mercredi à Lille pour passer sa visite médicale.

Plusieurs médias, dont Foot Mercato, annoncent que le LOSC tient le remplaçant de Lucas Chevalier, vendu au PSG pour 40 M€ plus 15 M€. Les Dogues ont décidé de miser sur Berke Özer, portier turc de 25 ans évoluant à Eyüpspor. Les deux clubs sont parvenus à un accord pour une indemnité de transfert de 4,5 M€ plus 0,5 M€ de bonus. FM assure que Özer va prendre un jet privé ce mercredi pour passer sa visite médicale à Luchin et signer son contrat dans la foulée.

Ce ne sera pas la première expérience à l’étranger d’Özer puisque, bien qu’il soit né en Turquie et qu’il n’ait que 25 ans, il a déjà joué au Portugal (Portimonense) et en Belgique (Westerlo). Il est international et a préservé ses buts inviolés à 43 reprises en 157 matches avec son équipe actuelle. Il s’agit tout de même d’un pari pour le LOSC, qui a préféré garder l’argent du transfert de Chevalier pour réduire sa dette plutôt que de miser gros sur un nouveau portier.