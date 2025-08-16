Stade Rennais – OM : Rongier savoure la victoire rennaise et répond aux supporters

Valentin Rongier n’a pas boudé son bonheur d’avoir battu l’OM hier pour sa première avec le maillot du Stade Rennais. Il a aussi glissé un message aux supporters bretons…

Valentin Rongier était capitaine hier soir pour son premier match officiel avec le Stade Rennais, et s’était face à son ancienne équipe, l’OM. Bien que réduits à dix, les Bretons se sont imposés grâce à un but de Ludovic Blas (1-0), et au micro du diffuseur, Rongier pouvait savourer. «Je suis très content de la manière dont l’équipe s’est comportée, a-t-il commenté. On n’a pas lâché, on savait qu’on allait avoir des opportunités, il y a eu une solidarité exceptionnelle. On peut et on doit faire mieux dans le jeu mais c’est une très belle soirée.

«Un grand bravo à tout le public »

L’ancien nantais a également eu un mot pour le public, lui qui a été tancé par une banderole avant le coup d’envoi, sur laquelle on pouvait lire « Faire une Rongier (expression) : jeter son honneur au caniveau, perdre toute crédibilité et respect pour sa propre personne »… « Pour être honnête, je m’y attendais, on m’avait prévenu. Je peux comprendre certaines frustrations. Mais je suis ici pour tout donner, je pense qu’ils s’en rendront compte au fur et à mesure. Je ne fais pas attention à ça, je joue pour le Stade Rennais et on est une famille maintenant. Un grand bravo à tout le public ce soir, ils ont mis une superbe ambiance, on va pouvoir compter sur eux cette année, on va essayer de leur rendre de la meilleure des manières. On veut remettre le Stade Rennais à sa place, en Europe, le plus haut possible, on ne se fixe pas de limites. L’année dernière, le Stade Rennais n’a pas fini à la place qu’il mérite donc on va essayer de corriger ça». Pas rancunier, Rongier !