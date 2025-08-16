Stade Rennais – OM : De Zerbi en pétard contre ses joueurs

Après la défaite de l’OM hier, Roberto De Zerbi a recadré ses joueurs, agacé.

L’OM n’a pas débuté sa saison du bon pied hier à Rennes. Alors qu’ils ont longtemps évolué en supériorité numérique, les Phocéens, improductifs, ont fini par s’incliner (0-1) sur un but de Ludovic Blas inscrit dans le temps additionnel. Un scenario qui a irrité Roberto De Zerbi. L’Italien a indiqué que les murs n’avaient pas tremblé au retour aux vestiaires, mais les journalistes présents au Roazhon ont entendu «ceux qui ont de petites couilles ne devaient pas jouer à l’OM», en provenant du vestiaire marseillais. Et De Zerbi n’a pas mâché ses mots en conférence de presse…

« Si on pense qu’on est trop fort dans les bons moments ou qu’on est trop faible dans les mauvais moments, on n’a pas sa place à l’OM »

«Ce qui m’a énervé le plus c’est d’encaisser le but, a-t-il commenté. On a tout fait pour essayer de marquer. Parfois, le ballon ne rentre pas. Là, c’est un but qu’on ne doit pas prendre. Mais on n’a pas été au niveau sur le plan du caractère et de la méchanceté, comme contre Aston Villa (3-1), où l’on a montré un niveau très élevé. Pour être à Marseille, tout le monde n’a pas encore compris qu’il y a une qualité qui est la plus importante de toutes, c’est d’être toujours au même niveau de motivation, de sacrifice, de travail. Si on pense qu’on est trop fort dans les bons moments ou qu’on est trop faible dans les mauvais moments, on n’a pas sa place à l’OM. C’est cet équilibre qui est nécessaire, c’est ça qui m’énerve. On aurait pu l’emporter. Si on veut être une grande équipe, on doit faire plus. » Voilà qui est dit. Et qui est clair.