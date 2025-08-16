FC Nantes – PSG : mauvaise nouvelle pour les Canaris, elle arrive de Paris

Incertain, Bradley Barcola devrait être présent au PSG pour défier le FC Nantes demain soir.

Le FC Nantes aura l’honneur de recevoir le PSG, champion d’Europe en titre, dimanche soir, pour la 1ere journée de L1. Et Paris devrait avoir quasiment tout sauf effectif pour la rencontre. Sel Joao Neves, suspendu, et le jeune Senny Mayulu, touché à l’adducteur de la cuisse droite, devraient manquer à l’appel.

Avec Barcola et Zabarnyi

Bradley Barcola, lui, devrait être opérationnel. Sorti en boitant lors du match de Supercoupe d’Europe contre Tottenham, l’ancien lyonnais, vu avec des grosses poches de glace sur les mollets quelques minutes plus tard, a repris l’entraînement collectif dès hier. Illya Zabarnyi, le défenseur ukrainien, est quand à lui qualifié pour disputer la rencontre. Il devrait donc effectué ses grands débuts sous le maillot parisien à la Beaujoire.