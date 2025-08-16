RC Lens – OL : le touchant message de Lacazette à Mikautadze avant le match

Auteur de l’unique but de la victoire de l’OL sur la pelouse du RC Lens (1-0), Georges Mikautadze a révélé avoir reçu un message d’encouragement de son ancien partenaire Alexandre Lacazette.

Ce samedi, au terme d’une performance héroïque face au RC Lens (1-0), l’Olympique Lyonnais a démarré la saison du bon pied. Les Gones ont montré de grosses qualités dans le jeu, que ce soit dans son élaboration ou à la finition. En plus de presser très haut leurs adversaires, ils ont construit quelques mouvements très intéressants. Ce beau travail a été traduit par le but de Georges Mikautadze juste avant la pause.

« Il m’a dit que c’était à mon tour d’écrire mon histoire avec Lyon »

Après la rencontre, l’attaquant géorgien était au micro de beIN. Alors que les commentateurs lui demandaient comme il se sentait à l’idée de succéder à Alexandre Lacazette, l’attaquant géorgien a révélé que celui-ci, parti en Arabie saoudite cet été, lui avait envoyé un message d’encouragement ! « Je le remercie parce qu’il m’a écrit un petit message avant le match. Il m’a dit que c’était à mon tour d’écrire mon histoire avec Lyon. »

Ca commence plutôt bien pour Mikautadze ! Après une première saison compliquée dans son club formateur, l’attaquant fait preuve d’une grosse envie de réussir : « J’ai envie de porter une équipe comme l’OL, une ville que je connais par cœur. Je suis né là-bas. J’ai envie de vraiment tout donner pour cette équipe ». Cela s’est vu à Lens !