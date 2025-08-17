PSG : le groupe de Luis Enrique pour le match à Nantes, avec une grande première
LOSC : Genesio et Létang se sont déjà expliqués concernant le mercato

Le président du LOSC, Olivier Létang, à la sortie du bus, suivi de son entraîneur, Bruno Genesio.
Raphaël Nouet
17 août 2025

Plutôt critique en conférence de presse concernant le mercato du LOSC, Bruno Genesio aurait déjà évoqué le sujet avec son président, Olivier Létang, pour aplanir le différend.

Ce dimanche, le LOSC ouvre sa saison par un déplacement à Brest. On pourrait penser que l’ambiance est pesante au sein du club suite aux deux sorties de Bruno Genesio sur le mercato de son club. L’entraîneur a fait savoir qu’il n’était pas satisfait du recrutement pour le moment : « J’ai parlé d’inquiétude la semaine dernière et certains journalistes ont dit que je fuyais mes responsabilités. Ce n’est pas le cas. Le mercato, pour moi, est incomplet. Il reste encore quinze jours avant la fin, on doit encore recruter pour avoir un effectif plus étoffé en quantité pour nous permettre de jouer sur les trois tableaux. Il faut des latéraux, un défenseur central et un attaquant polyvalent ».

Genesio et Létang auraient « mis de l’eau dans leur vin »

Forcément, cette sortie a dû être moyennement appréciée par le président du LOSC, Olivier Létang. Celui-ci doit composer entre les attentes de son entraîneur et la nécessité de remettre les comptes à flots, surtout en cette période compliquée où les clubs français sont obligés de faire sans droits TV. Mais, bonne nouvelle, L’Equipe annonce que « selon l’entourage de Genesio, lui et Létang semblent avoir mis de l’eau dans leur vin ». Le risque d’un départ ou d’un renvoi prématuré du technicien semble écarté.

Reste à savoir si ces tensions ne remonteront pas à la surface si, après le 1er septembre, les recrues attendues par Bruno Genesio ne sont finalement pas arrivées…

Ligue 1LOSC
