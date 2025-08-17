Real Madrid Mercato : double douche froide dans le dossier Konaté (Liverpool) !

Si Liverpool est disposé à vendre Ibrahima Konaté cet été et que le Real Madrid est intéressé, les exigences des Reds comme du défenseur français ont de quoi refroidir la Maison Blanche !

🟧 Piste crédible

En fin de contrat en 2026, Ibrahima Konaté n’est pas sûr de terminer la saison à Liverpool, lui qui était titulaire vendredi soir contre Bournemouth (4-2), six jours après l’avoir été contre Crystal Palace (2-2, 2 t.a.b. à 3) lors du Community Shield. Car, contrairement à ce qui s’est passé la saison dernière avec Virgil van Dijk et Mohamed Salah, la direction du LFC ne va pas jouer avec le feu, attendant l’ultime moment pour parvenir à un accord. Cette fois, les positions des deux parties semblent trop éloignées.

Salaire triplé et indemnité de 40 M€ !

L’idée, selon un média proche des Reds, serait donc de vendre Konaté cet été. Et l’on sait que le Real Madrid est intéressé. Là où ça se complique, c’est que la question financièrement semble doublement handicapante pour la Maison Blanche ! Tout d’abord, point de friction avec Liverpool pour la prolongation, Konaté demande un énorme salaire. Lui qui toucherait actuellement 324.000€ mensuels souhaiterait grimper à 920.000€. C’est beaucoup, même pour le Real Madrid.

Et puis, les champions d’Angleterre réclameraient plus de 40 M€ d’indemnité de transfert alors que la presse espagnole expliquait que les Merengue n’iraient pas au-delà de 25 M€. Reste que 40 M€, c’est quand même moins que la valeur du joueur sur Transfermarkt (60 M€). Est-ce que cela incitera le Real à faire un effort ?