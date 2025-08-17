Ligue 1 : Strasbourg s’offre le derby contre Metz, le Paris FC s’incline à Angers, Auxerre s’impose face à Lorient

Tous les résultats du multiplex de la première journée de Ligue 1.

Pour ce premier multiplex de la saison en Ligue 1, Angers SCO s’est tout d’abord imposé sur sa pelouse face au promu Paris FC, sur un but d’Estéban Lepaul à la 9e minute. Le SCO a tout de même été réduit à dix avec l’expulsion de Louis Mouton à la 57e.

Dans le même temps, l’AJ Auxerre a également battu un promu, le FC Lorient, grâce à un but de Lassine Sinayoko à la 53e. Josué Casimir a manqué le break avec un penalty raté à la 70e.

Enfin, dans le derby de l’Est, le RC Strasbourg s’est imposé tardivement en marquant par l’intermédiaire de sa recrue Joaquín Panichelli à la 86e.

Les résultats de la première journée de L1