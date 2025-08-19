OL : Greif déjà déstabilisé par Fonseca ?
Ligue 1+ cartonne mais Canal+ vient jeter un nouveau froid !

Nicolas De Tavernost lors de la présentation de Ligue 1+.
Raphaël Nouet
19 août 2025

Le patron de LFP Média, Nicolas De Tavernost, a annoncé que Ligue 1+ comptait déjà plus de 600.000 abonnés. Mais un deal prometteur avec Canal+ vient de tomber à l’eau.

Invité hier soir de L’After, le patron de LFP Média, Nicolas De Tavernost, a révélé que la chaîne Ligue 1+ avait connu un démarrage canon : « C’est extrêmement satisfaisant. Nous avons plus de 600.000 abonnés. En un week-end, on aura probablement fait ce qui a été fait sur la totalité de la saison dernière ». Le cap du million d’abonnés, espéré pour la fin de la saison, pourrait être atteint bien plus tôt. Une très bonne nouvelle, donc, pour le football français, qui pourra de nouveau compter sur des droits TV à compter de la saison prochaine.

Canal+ entend toujours faire payer à la LFP le préjudice de 2021-24

Mais à peine cette bonne nouvelle digérée que L’Equipe en a dévoilé une bien sombre : un deal avec Canal+ vient de tomber à l’eau ! LFP Média s’était accordé avec la chaîne cryptée afin que celle-ci diffuse Ligue 1+. L’offre de 9,99€ mise en place jusqu’au 31 août devait être reprise par C+, qui avait mobilisé une centaine de personne pour que Ligue 1+ soit diffusée sur ses canaux dès la fin de semaine. Un clip promotionnel a même été tourné !

Hélas, alors qu’il ne manquait plus qu’une signature, Nicolas De Tavernost a demandé à Canal+ d’annuler sa procédure judiciaire contre la LFP concernant le cycle de droits TV 2021-24. Amazon avait récupéré 80% des matches de chaque journée pour 250 M€ alors que Canal payant 332 M€ pour 20%. La chaîne cryptée réclame depuis un dédommagement et n’entend pas revenir dessus. Ce qui a fait capoter le deal, comme il y a un mois…

