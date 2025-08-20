OM Mercato : un club discute avec l’OM pour Derek Cornelius

Plus vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi, Derek Cornelius pourrait quitter l’OM et rejoindre la Liga espagnole.

L’avenir de Derek Cornelius à l’Olympique de Marseille semble incertain. Le défenseur canadien, arrivé avec l’étiquette de joueur solide et expérimenté, ne fait plus partie des priorités sportives du club phocéen. Selon les informations de Sacha Tavolieri, l’OM est prêt à écouter des offres et a même fixé une valeur de sortie : environ 4 millions d’euros.

Alavés intéressé par Cornelius

Parmi les formations intéressées, Alavés s’est manifesté et a ouvert un dialogue avec les dirigeants marseillais. Le club espagnol, qui cherche à renforcer son arrière-garde avec un profil fiable, voit en Cornelius une option crédible. Toutefois, un obstacle majeur reste à lever : son salaire, jugé conséquent au regard de ses performances et du budget d’un club comme Alavés. Les négociations portent donc autant sur l’indemnité de transfert que sur la possibilité de trouver un terrain d’entente concernant les conditions contractuelles du joueur.

L’OM, de son côté, privilégie un départ sec plutôt qu’un prêt, afin de libérer sa masse salariale et de récupérer immédiatement des liquidités. Pour Cornelius, cette opportunité représenterait un nouveau défi, après avoir disputé 23 matchs avec Marseille. Si aucun accord définitif n’est encore conclu, les discussions progressent et confirment que Marseille envisage sérieusement de tourner la page avec l’international canadien.