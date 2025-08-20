OM Mercato : un club saoudien vient s’ajouter à la liste des prétendants pour Adrien Rabiot

Outre des clubs de Serie A et Galatasaray, un club saoudien s’intéresse également à Adrien Rabiot.

Adrien Rabiot ne va plus porter le maillot de l’Olympique de Marseille. Écarté après la bagarre avec Jonathan Rowe, il a été mis sur le marché pour environ 15 millions d’euros, et il attire déjà l’attention de plusieurs clubs européens et internationaux. En Italie, les cadors de la Serie A comme l’Inter Milan, la Juventus et l’AC Milan suivent de près la situation de l’international tricolore. Sa relation privilégiée avec Max Allegri, actuel entraîneur de la Juventus, pourrait faciliter un transfert dans le championnat italien.

Adrien Rabiot et Laurent Blanc de nouveau réunis ?

Mais l’Italie n’est pas la seule destination envisagée. En Turquie, Galatasaray s’intéresse également au joueur. Le club stambouliote avait placé Ilkay Gündogan en tête de ses priorités, mais Rabiot figure juste derrière, ce qui montre l’importance de ce dossier pour le mercato turc.

Le Moyen-Orient pourrait aussi être une option. Selon Foot Mercato, Al-Ittihad, en Arabie saoudite, a récemment manifesté son intérêt pour le Français. L’entraîneur du club, Laurent Blanc, connaît parfaitement Rabiot pour l’avoir lancé en équipe première du PSG, ce qui pourrait jouer en faveur d’un transfert réussi.