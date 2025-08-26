OM Mercato : double coup de tonnerre pour l’avenir de Zhegrova ! 

L’Olympique de Marseille n’a pas dit son dernier mot dans le dossier Edon Zhegrova, l’ailier du LOSC Lille. Selon Luca Bendoni, les négociations se poursuivent et le joueur, de son côté, verrait d’un très bon œil un transfert sur la Canebière.

🟨 Négociation en cours

Jonathan Rowe parti pour Bologne, l’OM n’a pas abdiqué pour Edon Zhegrova. Pour l’instant, Luca Bendoni affirme que les discussions entre le club et le LOSC avancent, sans qu’un accord définitif n’ait encore été trouvé. Lille, conscient de la valeur de son ailier kosovar, n’entend pas brader son joueur, encore sous contrat.

Mais la relance du dossier Hamza Igamane couplée à la volonté de Zhegrova pourrait peser dans la balance : le joueur est séduit par le projet marseillais et par l’idée de franchir un cap dans sa carrière.

Zhegrova veut toujours l’OM

Un temps évoqué du côté de la Juventus, le dossier semble s’être refroidi en Italie, ce qui laisse une fenêtre de tir pour Marseille. Pablo Longoria et Mehdi Benatia savent qu’il s’agit d’un moment clé pour accélérer, sous peine de voir d’autres clubs européens revenir dans la course.

À quelques jours de la clôture du mercato, le dossier Zhegrova pourrait devenir l’une des priorités absolues de l’OM. Avec son profil explosif et sa motivation affichée, l’ailier du LOSC incarne parfaitement le type de joueur capable d’embraser le Vélodrome et de redonner de l’élan à l’attaque olympienne.

« Le coup d’œil de But FC »

« Il va falloir que l’OM accélère sur ces dossiers prioritaires sous peine d’arriver en fin de mercato avec un effectif trop léger pour affronter le calendrier qui l’attend cette saison. La piste Zhegrova répond à cette logique d’urgence. »