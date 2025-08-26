OL Mercato : le départ de Matic est officiel 

Libéré à un an de la fin de son contrat, Nemanja Matic (37 ans) quitte l’OL pour signer à Sassuolo.

🟦 Officiel

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Nemanja Matic quitte l’OL pour Sassuolo. Arrivé à Lyon en janvier 2024, le milieu serbe avait apporté son expérience et son leadership au cœur du milieu rhodanien. Toutefois, après une saison ponctuée de performances correctes mais limitées par l’âge et les blessures, le Serbe n’entrait plus dans la stratégie sportive de Paulo Fonseca.

Annoncé dans plusieurs clubs italiens, Matic a choisi de retourner dans la péninsule pour poursuivre sa carrière. Ce mardi, son transfert a été officialisé, marquant la fin d’un chapitre lyonnais qui aura duré un an et demi.