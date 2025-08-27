OL Mercato : Gift Orban fait faux bond à Toulouse, direction le Calcio !

Annoncé à Toulouse, l’ancien attaquant de l’OL Gift Orban va finalement prendre la direction de l’Italie.

Alors que presque tout réglé pour son prêt à Toulouse, Gift Orban, l’ancien attaquant de l’OL, ne reviendra pas en Ligue 1. Le Téfécé s’est fait doubler au dernier moment par un pensionnaire de Serie A, l’Hellas Vérone.

Orban attendu à Vérone

Sky révèle en effet que Vérone et Hoffenheim ont trouvé un accord pour le prêt du buteur nigérian de 23 ans, alors que celui-ci avait montré son envie de rejoindre Toulouse. Orban va faire l’objet un prêt payant d’A million d’euros assorti d’une option d’achat de 9 millions d’euros, avec la prise en charge intégrale du salaire du joueur par le club italien.