OL Mercato : Lyon a lancé les discussions pour cet ancien joueur de l’OM !
Stade Rennais Mercato : et maintenant, Beye cible un ancien ailier du PSG !

Ismaël Gharbi (Braga)
Bastien Aubert
28 août 2025

Le Stade Rennais pourrait frapper un joli coup cet été en se positionnant sur Ismail Gharbi, jeune milieu offensif de 21 ans actuellement à Braga. Écarté des plans de Víctor Gómez depuis trois rencontres, le néo-international tunisien pourrait être tenté par un nouveau challenge, et Rennes figure parmi les clubs intéressés.

🟥 Rumeur

Le Stade Rennais risque d’enflammer la dernière ligne droite du mercato estival. Selon Africa Foot, Habib Beye serait en effet tombé sous le charme d’Ismaël Gharbi. Pur produit du PSG, l’ailier gauche a également évolué en Suisse à Lausanne avant de rejoindre Braga. Rapide, technique et doté d’une excellente conduite de balle, il se distingue par sa capacité à créer le déséquilibre et à servir le jeu, qualités recherchées dans un système offensif moderne. 

Son profil polyvalent et son potentiel encore sous-estimé en font une cible crédible pour le mercato breton. Mais le Stade Rennais devra convaincre Braga, encore détenteur de son contrat jusqu’en juin 2029, d’accepter un transfert. Le joueur suscite actuellement plusieurs intérêts en Europe, avec des pistes menant aux Glasgow Rangers, au Real Majorque, à Alavés ou à La Gantoise. 

La concurrence sera donc rude pour attirer ce talent.Si l’opération se concrétise, Gharbi offrirait au Stade Rennais une solution offensive supplémentaire, capable d’apporter vitesse, créativité et vision du jeu sur les côtés ou dans l’axe. Son arrivée pourrait également constituer un investissement à long terme pour le club breton, qui voit en lui un joueur à fort potentiel de progression.

« Le coup d’œil de But FC »

« Habib Beye sait qu’il a besoin de joueurs de percussion pour donner plus de possibilités à son secteur offensif de perforer les défenses adverses. Gharbi correspond au profil mais attention : la Ligue 1 est plus athlétique que le championnat portugais. »

Stade Rennais
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

