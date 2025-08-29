OM Mercato : Zhegrova à Marseille… Létang (LOSC) menace Longoria et Benatia !

Le président du LOSC n’entend pas laisser Edon Zhegrova filer à l’OM…

Le ton monte entre l’OM et le LOSC dans le dossier Edon Zhegrova. L’ailier kosovar aurait trouvé un accord pour rejoindre Marseille, lui qui vient d’obtenir un passeport albanais, mais il est sous contrat jusqu’en juin 2026 au LOSC, qui préférerait le voir filer à la Juventus Turin. L’OM doit désormais trouver un accord avec le LOSC pour boucler l’opération mais cela n’est pas gagné !

« Je n’ai pas été contacté par l’OM. On va se pencher sur les textes et voir ce qu’on peut faire »

Présent à Monaco ce vendredi pour le tirage au sort de la Ligue Europa, Olivier Létang a expliqué qu’il n’entendait pas en rester là. « Je suis très surpris par ce que vous me dites car les règlements sont clairs, un joueur ne peut pas parler à un autre club si son club n’a pas été contacté, a-t-il réagi au micro de Canal +. Je n’ai pas été contacté par l’OM. On va se pencher sur les textes et voir ce qu’on peut faire car il faut être respectueux entre clubs ». Zhegrova serait OK avec l’OM pour un contrat de 5 ans. Mais pour convaincre Létang de le lâcher, l’affaire semble plutôt mal engagée…