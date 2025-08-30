Pour remplacer Georges Mikautadze, l’OL pense à un attaquant de Ligue 1 qui a démarré très fort la saison.

L’Olympique Lyonnais, qui a vu Georges Mikautadze s’envoler vers Villarreal pour plus de 30 M€ hors bonus, s’active pour renforcer son secteur offensif. Selon L’Équipe, le club s’intéresse notamment à Lassine Sinayoko, attaquant de l’AJ Auxerre et international malien, qui a bien entamé la saison en marquant deux fois lors des deux premières journées.

À 25 ans et avec une expérience solide en sélection, il ne lui reste plus qu’un an de contrat en Bourgogne, ce qui en fait une opportunité intéressante sur le marché. Déjà courtisé par Nice et Lens plus tôt cet été, Sinayoko verrait d’un bon œil un transfert à Lyon, d’autant que le projet sportif inclut la Ligue Europa.

D’autres pistes en parallèle pour l’OL

Le principal obstacle reste financier : Auxerre réclamerait environ 10 M€, une somme importante pour l’OL dont les marges de manœuvre sont limitées. Pour rappel, l’AJA s’était entendue avec Lens pour un transfert de 6,5 M€, plus 1,5 de bonus. Cependant, les Icaunais ont finalement préféré temporiser, ce qui n’a pas plu aux dirigeants sang et or, qui se sont retirés du dossier.

La cellule de recrutement lyonnaise explore donc d’autres pistes en parallèle, avec la volonté de doubler le poste d’avant-centre par une arrivée sous forme de prêt et de trouver un ailier droit supplémentaire. Le nom de Martin Satriano, joueur du RC Lens, a circulé ces dernières heures, tout comme celui de Mehdi Taremi (Inter Milan).