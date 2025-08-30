Attendu à Villarreal pour son transfert, Georges Mikautadze vient de quitter l’OL non sans émotion.

Clap de fin brutal pour Georges Mikautadze à l’Olympique Lyonnais. Revenu l’été dernier dans son club formateur après son explosion à Metz, l’attaquant géorgien de 24 ans sort d’une saison réussie avec 17 buts et 11 passes décisives. Alors qu’il était jugé intransférable en début de mercato, la situation s’est retournée : Lyon, en difficulté pour vendre Malick Fofana, a finalement accepté une offre de 35 M€, bonus compris, de Villarreal.

Mikautadze très ému

Avant de s’envoler pour l’Espagne où il doit passer sa visite médicale et signer son contrat, Mikautadze a fait ses adieux au vestiaire lyonnais. Un moment d’émotion intense : le buteur, très attaché à sa ville natale et à ses coéquipiers, n’a pu retenir ses larmes. Une scène qui illustre toute la cruauté d’un mercato où les choix financiers prennent souvent le dessus sur les histoires personnelles. Accueilli par des supporters à la sortie du centre d’entraînement, l’ancien Messin était là aussi très ému. Triste fin…