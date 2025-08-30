FC Nantes : les Canaris s’offrent leur première victoire de la saison contre Auxerre
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : Olivier Létang fait une très grosse annonce sur l’avenir d’Edon Zhegrova (LOSC)

OM Mercato : Olivier Létang fait une très grosse annonce sur l&rsquo;avenir d&rsquo;Edon Zhegrova (LOSC)
William Tertrin
30 août 2025

Interrogé sur l’avenir d’Edon Zhegrova, le président du LOSC Olivier Létang a déclaré que l’attaquant n’ira probablement pas à l’OM.

Le feuilleton Edon Zhegrova connaît un nouveau rebondissement à quelques heures de la fin du mercato. Alors que l’international kosovar était la priorité offensive de l’OM, il s’était mis d’accord avec le club phocéen, une nouvelle qui a surpris le président lillois Olivier Létang. Ce dernier avait d’ailleurs critiqué l’OM lors du tirage au sort de la Ligue Europa.

« On a pensé qu’il n’était pas en bonne condition »

Après la large victoire du LOSC à Lorient (7-1), Olivier Létang s’est exprimé au micro de beIN Sports sur l’avenir de son ailier, annonçant qu’il s’éloignait de Marseille : « Je pense qu’il n’ira pas à l’OM. Pour un certain nombre de raisons. Est-ce qu’il sera Lillois ? Réponse mardi. Ce qu’il s’est passé doit rester entre Pablo Longoria et moi. Je l’ai contacté après avoir vu des informations dans la presse en lui disant « si vous êtes intéressé, venez maintenant parce qu’il y aura d’autres clubs après et des conditions ». On n’a pas eu d’échange sur le sujet. »

Le président lillois a également expliqué l’absence de Zhegrova du groupe face à Lorient : « Le joueur n’est pas dans le groupe, car psychologiquement, on a décidé qu’il n’était pas en capacité de jouer aujourd’hui. Il est arrivé dix minutes avant l’entraînement hier, alors qu’il devait jouer aujourd’hui. Il nous a dit « j’ai reçu une proposition de l’OM, je suis tombé d’accord avec eux après avoir discuté, j’ai eu l’entraîneur, il me veut ». On a pensé qu’il n’était pas en bonne condition. Cela aurait été bien de se parler entre clubs avant pour savoir si c’était possible avant et ne pas mettre dans la tête du joueur la possibilité d’aller là-bas, mais aujourd’hui, c’est derrière nous. »

Zhegrova sur le départ malgré tout ?

Malgré sa réticence à le vendre à Marseille, Létang n’exclut pas un départ de Zhegrova vers un autre club : « S’il sera lillois ? j’ai dit qu’à mon avis, il n’ira pas à l’OM. On veut le garder, mais je lui ai dit qu’il avait une porte de sortie en cas d’offre intéressante, je lui avais donné ma parole. Il a beaucoup donné chez nous, il lui reste moins onze mois de contrat. La volonté du joueur est de jouer la Ligue des Champions dans un grand club. Si tout le monde s’y retrouve, je n’ai pas l’intention de le bloquer. »

Les supporters de l’OM et du LOSC peuvent donc s’attendre à un suspense jusqu’au bout du mercato.

LOSCMercatoOM
#A la une#DÉCLARATIONS#TRANSFERTS

Les plus lus

FC Nantes : les Canaris s’offrent leur première victoire de la saison contre Auxerre
Aj Auxerre...

FC Nantes : les Canaris s’offrent leur première victoire de la saison contre Auxerre

Par William Tertrin
PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Toulouse
Ligue 1...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Toulouse

Par William Tertrin
OL : le groupe lyonnais pour affronter l’OM, sans Georges Mikautadze
Ligue 1...

OL : le groupe lyonnais pour affronter l’OM, sans Georges Mikautadze

Par William Tertrin
OM Mercato : Olivier Létang fait une très grosse annonce sur l’avenir d’Edon Zhegrova (LOSC)
LOSC...

OM Mercato : Olivier Létang fait une très grosse annonce sur l’avenir d’Edon Zhegrova (LOSC)

Par William Tertrin
ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Grenoble
ASSE...

ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Grenoble

Par William Tertrin
OM Mercato : ça bouge pour le départ de ces deux joueurs marseillais
Mercato...

OM Mercato : ça bouge pour le départ de ces deux joueurs marseillais

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Rémy Labeau-Lascary quitte déjà Angers (officiel)
Mercato...

RC Lens Mercato : Rémy Labeau-Lascary quitte déjà Angers (officiel)

Par William Tertrin
LOSC : les Dogues détruisent Lorient avec sept buts et prennent la première place de Ligue 1
Ligue 1...

LOSC : les Dogues détruisent Lorient avec sept buts et prennent la première place de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : c’est fait pour le départ de Martin Satriano à l’OL
Mercato...

RC Lens Mercato : c’est fait pour le départ de Martin Satriano à l’OL

Par William Tertrin
Real Madrid : Xabi Alonso craque pour une jeune pépite
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso craque pour une jeune pépite

Par Laurent Hess
Luis Castro (FC Nantes)
Aj Auxerre...

FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter l’AJ Auxerre

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : un nouveau départ est acté
Mercato...

Stade Rennais Mercato : un nouveau départ est acté

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : Lens tente le coup Simon Banza, pendant que l’OL accélère sur Satriano
Mercato...

RC Lens Mercato : Lens tente le coup Simon Banza, pendant que l’OL accélère sur Satriano

Par William Tertrin
RC Lens – Stade Brestois : Morgan Guilavogui, héros lensois malgré lui !
RC Lens...

RC Lens – Stade Brestois : Morgan Guilavogui, héros lensois malgré lui !

Par Laurent Hess
ASSE : Caiazzo voit l’ASSE comme le PSG de la Ligue 2
ASSE...

ASSE : Caiazzo voit l’ASSE comme le PSG de la Ligue 2

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : nouveau rebondissement en vue avec un retour inattendu ?
Mercato...

RC Lens Mercato : nouveau rebondissement en vue avec un retour inattendu ?

Par William Tertrin
Kelvin Amian (FC Nantes)
Aj Auxerre...

FC Nantes : le jeu à la nantaise de retour dès samedi à la Beaujoire ?

Par Bastien Aubert
OL Mercato : Georges Mikautadze en larmes au moment de quitter Lyon pour Villarreal (vidéo)
Mercato...

OL Mercato : Georges Mikautadze en larmes au moment de quitter Lyon pour Villarreal (vidéo)

Par William Tertrin
OL Mercato : Lyon a ciblé le remplaçant de Georges Mikautadze en Ligue 1
Mercato...

OL Mercato : Lyon a ciblé le remplaçant de Georges Mikautadze en Ligue 1

Par William Tertrin
OM Mercato : Hamed Traoré n’entend pas cirer le banc !
Mercato...

OM Mercato : Hamed Traoré n’entend pas cirer le banc !

Par Laurent Hess
Bruno Genesio, le coach du LOSC.
Ligue 1...

LOSC : la compo de Bruno Genesio pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
OM Mercato : un départ officiel, deux nouvelles arrivées en vue… ça chauffe à l’OM !
Mercato...

OM Mercato : un départ officiel, deux nouvelles arrivées en vue… ça chauffe à l’OM !

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Enzo Bardeli brille encore, les Verts accélèrent !
ASSE...

ASSE Mercato : Enzo Bardeli brille encore, les Verts accélèrent !

Par Laurent Hess
Les supporters de l'ASSE.
ASSE...

ASSE : un record monumental en vue contre Grenoble !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet