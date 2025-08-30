Interrogé sur l’avenir d’Edon Zhegrova, le président du LOSC Olivier Létang a déclaré que l’attaquant n’ira probablement pas à l’OM.

Le feuilleton Edon Zhegrova connaît un nouveau rebondissement à quelques heures de la fin du mercato. Alors que l’international kosovar était la priorité offensive de l’OM, il s’était mis d’accord avec le club phocéen, une nouvelle qui a surpris le président lillois Olivier Létang. Ce dernier avait d’ailleurs critiqué l’OM lors du tirage au sort de la Ligue Europa.

« On a pensé qu’il n’était pas en bonne condition »

Après la large victoire du LOSC à Lorient (7-1), Olivier Létang s’est exprimé au micro de beIN Sports sur l’avenir de son ailier, annonçant qu’il s’éloignait de Marseille : « Je pense qu’il n’ira pas à l’OM. Pour un certain nombre de raisons. Est-ce qu’il sera Lillois ? Réponse mardi. Ce qu’il s’est passé doit rester entre Pablo Longoria et moi. Je l’ai contacté après avoir vu des informations dans la presse en lui disant « si vous êtes intéressé, venez maintenant parce qu’il y aura d’autres clubs après et des conditions ». On n’a pas eu d’échange sur le sujet. »

Le président lillois a également expliqué l’absence de Zhegrova du groupe face à Lorient : « Le joueur n’est pas dans le groupe, car psychologiquement, on a décidé qu’il n’était pas en capacité de jouer aujourd’hui. Il est arrivé dix minutes avant l’entraînement hier, alors qu’il devait jouer aujourd’hui. Il nous a dit « j’ai reçu une proposition de l’OM, je suis tombé d’accord avec eux après avoir discuté, j’ai eu l’entraîneur, il me veut ». On a pensé qu’il n’était pas en bonne condition. Cela aurait été bien de se parler entre clubs avant pour savoir si c’était possible avant et ne pas mettre dans la tête du joueur la possibilité d’aller là-bas, mais aujourd’hui, c’est derrière nous. »

Zhegrova sur le départ malgré tout ?

Malgré sa réticence à le vendre à Marseille, Létang n’exclut pas un départ de Zhegrova vers un autre club : « S’il sera lillois ? j’ai dit qu’à mon avis, il n’ira pas à l’OM. On veut le garder, mais je lui ai dit qu’il avait une porte de sortie en cas d’offre intéressante, je lui avais donné ma parole. Il a beaucoup donné chez nous, il lui reste moins onze mois de contrat. La volonté du joueur est de jouer la Ligue des Champions dans un grand club. Si tout le monde s’y retrouve, je n’ai pas l’intention de le bloquer. »

Les supporters de l’OM et du LOSC peuvent donc s’attendre à un suspense jusqu’au bout du mercato.