OL : le groupe lyonnais pour affronter l’OM, sans Georges Mikautadze
William Tertrin
30 août 2025
Le groupe de l’OL pour l’Olympico face à l’OM.
À la veille du choc face à l’OM, le groupe de l’OL vient d’être dévoilé. Au rayon des absents, Nuamah, Mangala, Diawara ou encore Akouokou ne figurent pas dans la sélection. De son côté, Georges Mikautadze va s’engager du côté de Villarreal. Pour le reste, rien n’est à signaler.
Le groupe de l’OL
Greif, Descamps, Diarra – Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Maitland-Niles – Tessmann, Tolisso, Šulc, Morton, De Carvalho, Merah – Karabec, Fofana, Moreira, Molebe, G. Rodriguez.