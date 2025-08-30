L’OL a déjà bouclé l’arrivée de Martín Satriano en provenance du RC Lens, mais est toujours en quête du remplaçant de Georges Mikautadze. En ce sens, un attaquant danois talentueux est ciblé.

L’Olympique Lyonnais multiplie les pistes offensives à l’approche de la fin du marché des transferts. Alors que Georges Mikautadze va signer à Villarreal, le club rhodanien a réorienté ses efforts vers un autre jeune talent européen : William Bøving, selon Foot Mercato. L’attaquant danois de 22 ans, actuellement à Sturm Graz, attire l’attention après une saison convaincante ponctuée de 11 réalisations et 10 passes décisives en 42 rencontres, toutes compétitions confondues.

Des négociations qui s’annoncent serrées

Le joueur, lié au club autrichien jusqu’en 2026, ne manque pas de prétendants. Mayence a déjà tenté à deux reprises de convaincre Sturm Graz avec des offres officielles, toutes rejetées à ce stade. Face à cette situation, l’OL s’est immiscé dans le dossier et envisage sérieusement de tenter sa chance, profitant de l’incertitude autour des discussions entre le club autrichien et les Allemands.

Les négociations s’annoncent toutefois serrées, Sturm Graz n’ayant aucune obligation immédiate de vendre son attaquant, mais Lyon espère profiter de l’opportunité pour renforcer un secteur offensif en pleine recomposition, alors que le Lensois Martín Satriano arrive ce dimanche.