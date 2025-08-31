En rupture de banc à Francfort, Niels Nkounkou, passé par l’ASSE il y a deux ans, va poursuivre sa carrière en Italie.

Auteur d’une grosse demi-saison sous le maillot de l’ASSE en 2012-23, Niels Nkounkou n’était plus dans les plans de son coach à l’Eintracht Francfort et il se cherchait une porte de sortie. Selon Foot Mercato, il l’a trouvée.

Nkounkou va signer au Torino

Le latéral gauche s’apprête à rejoindre le Calcio et le club du Torino, via un prêt payant de 1,5 M€ avec option d’achat fixée à 6 M€). Nkounkou est attendu dans les prochaines heures à Turin afin de passer sa visite médicale et devrait être présent au stade pour Torino – Fiorentina ce soir.