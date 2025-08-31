Le gardien de l’OM a été très affecté par la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Au point d’envisager un départ…

Il était à deux doigts de tourner la page marseillaise… Arrivé à l’été 2024 avec l’étoffe de numéro 1, Gerónimo Rulli a vite imposé son style et sa personnalité à l’OM. Pourtant, dans les coulisses du début de saison, le club a frôlé une énorme secousse. Le portier argentin, pilier défensif autant que voix forte du vestiaire marseillais, a envisagé de faire ses valises.

Un point de rupture après l’exclusion de Rabiot

Selon L’Equipe, l’exclusion soudaine d’Adrien Rabiot a en effet enclenché les doutes de Rulli. Profondément marqué par la tournure des événements après la bagarre entre l’ancien parisien et Jonathan Rowe à Rennes, le gardien a sérieusement envisagé de claquer la porte mais ce sont ses conseillers qui ont su éviter l’irréparable. Face aux doutes du gardien, ils ont rappelé le nouveau statut de leader dont il bénéficie à l’OM et l’importance de jouer une campagne de Ligue des champions.