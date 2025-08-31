Lors de l’Olympico, Georges Mikautadze, en partance pour Villarreal, a été salué par les supporters de l’OL.

Georges Mikautadze était en pleurs au moment de quitter l’OL hier pour aller passer sa visite médicale en Espagne. Natif de Lyon, le Géorgien va poursuivre sa carrière à Villarreal mais il était présent ce soir au Groupama pour l’Olympico.

Mikautadze des larmes au sourire

Et le public n’a pas manqué de scander son nom, à plusieurs reprises. Un hommage que Mikautadze a apprécié, lui qui a salué les supporters en les applaudissant, avec le sourire.