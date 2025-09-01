OM Mercato : Aguerd en route pour Marseille, les dessous de son arrivée dévoilés !

L’OM devrait renforcer sa défense avec le Marocain, pisté de longue date par Medhi Benatia.

Après les arrivées de CJ Egan-Riley et de Facundo Medina, un troisième défenseur central s’apprête à rejoindre l’OM cet été. Selon Foot Mercato, ce ne sera pas Joel Ordonez, le défenseur de Bruges, qui faisqait figure de priorité, mais Nayef Aguerd, le Marocain de West Ham.

Un contrat de 5 ans à Marseille pour Aguerd

Medhi Benatia avait ciblé son compatriote de longue date. Des négociations avaient même eu lieu dès le début du Mercato, avec notamment Sunderland comme concurrent. Mais l’OM s’est armé de patience dans ce dossier et il devrait donc aboutir, via un transfert d’environ 23 millions d’euros. Aguerd (29 ans) devrait s’engager ce lundi à l’OM avec un contrat jusqu’en 2030.