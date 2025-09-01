Les dernières heures du mercato s’emballent autour de Jonathan Clauss. Le latéral niçois, tout juste recalé par Leverkusen, se retrouve dans le viseur de la Juventus, alors que Nice vit une fin d’été pleine de défis.

Leverkusen recalé : une question de prix pour Clauss

L’été de Jonathan Clauss était presque bouclé vers l’Allemagne, mais l’opération a été stoppée net côté financier. L’OGC Nice exigeait la barre des 20 millions d’euros pour libérer son latéral de bientôt 33 ans, sous contrat jusqu’en 2026. Une somme jugée hors de portée par le Bayer Leverkusen, qui ne souhaitait pas dépasser les 12 millions, bonus compris. Entre volonté azuréenne de maximiser la transaction et prudence allemande quant à l’âge du joueur, l’affaire a rapidement réduit ses chances.

Pendant ce temps, le club allemand bouclait déjà l’arrivée de Lucas Vazquez, mettant un terme définitif au dossier avec la signature officielle du latéral du Real Madrid. Nice, lui, gardait Clauss… temporairement ?

La Juventus passe à l’action pour le latéral niçois

Alors que le rideau du marché se prépare à tomber, la Juventus Turin lance son offensive. L’échec des négociations pour un autre profil offensif, comme Randal Kolo Muani, a poussé le club italien à accélérer sur le dossier Clauss. Les premiers échanges entre dirigeants niçois et bianconeri témoignent d’un intérêt fort, mais l’urgence impose de trouver un accord dans les toutes prochaines heures.

L’arrivée d’un joueur d’expérience comme Clauss s’inscrirait dans les priorités turinoises pour renforcer la défense, alors que la Juve cherche de la stabilité sur ses côtés.

Un cadre expérimenté, élément clé de l’OGC Nice

Au-delà de l’agitation autour de son transfert, Jonathan Clauss sort d’une saison pleine avec Nice. Son influence statistique reste notable :

3 buts inscrits

10 passes décisives en Ligue 1

Titulaire dans la dynamique qui a porté le club jusqu’à la 4e place

À 32 ans, Clauss affiche 14 sélections en équipe de France (2 buts). Son expérience, sa capacité à dynamiser le flanc droit et sa polyvalence en font une pièce maîtresse du Gym. Mais à un an du terme de son contrat, l’incertitude est totale sur son futur immédiat.

Dernières heures décisives pour le transfert de Clauss

La pression est maximale. L’OGC Nice, déjà secoué en interne malgré une saison solide, risque de perdre un de ses cadres en pleine période charnière. Pour Jonathan Clauss, l’opportunité d’un dernier challenge européen s’offre peut-être dans les toutes prochaines minutes, au prix d’un deal express avec la Vieille Dame.

Le compte à rebours est lancé : jusqu’à la dernière minute, impossible de prédire la destination finale du latéral. L’agitation du mercato bat son plein, et l’issue reste en suspens pour tous les acteurs concernés.