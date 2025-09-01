Mercato OM : Alexander Djiku dans le viseur de Marseille
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Mercato : Jonathan Clauss vers la Juventus ?

Mercato : Jonathan Clauss vers la Juventus ?
Louis Chrestian
1 septembre 2025

Les dernières heures du mercato s’emballent autour de Jonathan Clauss. Le latéral niçois, tout juste recalé par Leverkusen, se retrouve dans le viseur de la Juventus, alors que Nice vit une fin d’été pleine de défis.

Leverkusen recalé : une question de prix pour Clauss

L’été de Jonathan Clauss était presque bouclé vers l’Allemagne, mais l’opération a été stoppée net côté financier. L’OGC Nice exigeait la barre des 20 millions d’euros pour libérer son latéral de bientôt 33 ans, sous contrat jusqu’en 2026. Une somme jugée hors de portée par le Bayer Leverkusen, qui ne souhaitait pas dépasser les 12 millions, bonus compris. Entre volonté azuréenne de maximiser la transaction et prudence allemande quant à l’âge du joueur, l’affaire a rapidement réduit ses chances.

Pendant ce temps, le club allemand bouclait déjà l’arrivée de Lucas Vazquez, mettant un terme définitif au dossier avec la signature officielle du latéral du Real Madrid. Nice, lui, gardait Clauss… temporairement ?

La Juventus passe à l’action pour le latéral niçois

Alors que le rideau du marché se prépare à tomber, la Juventus Turin lance son offensive. L’échec des négociations pour un autre profil offensif, comme Randal Kolo Muani, a poussé le club italien à accélérer sur le dossier Clauss. Les premiers échanges entre dirigeants niçois et bianconeri témoignent d’un intérêt fort, mais l’urgence impose de trouver un accord dans les toutes prochaines heures.

L’arrivée d’un joueur d’expérience comme Clauss s’inscrirait dans les priorités turinoises pour renforcer la défense, alors que la Juve cherche de la stabilité sur ses côtés.

Un cadre expérimenté, élément clé de l’OGC Nice

Au-delà de l’agitation autour de son transfert, Jonathan Clauss sort d’une saison pleine avec Nice. Son influence statistique reste notable :

  • 3 buts inscrits
  • 10 passes décisives en Ligue 1
  • Titulaire dans la dynamique qui a porté le club jusqu’à la 4e place

À 32 ans, Clauss affiche 14 sélections en équipe de France (2 buts). Son expérience, sa capacité à dynamiser le flanc droit et sa polyvalence en font une pièce maîtresse du Gym. Mais à un an du terme de son contrat, l’incertitude est totale sur son futur immédiat.

Dernières heures décisives pour le transfert de Clauss

La pression est maximale. L’OGC Nice, déjà secoué en interne malgré une saison solide, risque de perdre un de ses cadres en pleine période charnière. Pour Jonathan Clauss, l’opportunité d’un dernier challenge européen s’offre peut-être dans les toutes prochaines minutes, au prix d’un deal express avec la Vieille Dame.

Le compte à rebours est lancé : jusqu’à la dernière minute, impossible de prédire la destination finale du latéral. L’agitation du mercato bat son plein, et l’issue reste en suspens pour tous les acteurs concernés.

Juventus TurinLigue 1OGC Nice
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Mercato OM : Alexander Djiku dans le viseur de Marseille
Ligue 1...

Mercato OM : Alexander Djiku dans le viseur de Marseille

Par Louis Chrestian
Mercato : Jonathan Clauss vers la Juventus ?
Juventus Turin...

Mercato : Jonathan Clauss vers la Juventus ?

Par Louis Chrestian
Mercato Lens : Accord trouvé entre Lens et Crystal Palace pour Odsonne Édouard
Ligue 1...

Mercato Lens : Accord trouvé entre Lens et Crystal Palace pour Odsonne Édouard

Par Louis Chrestian
Breel Embolo à Rennes : ça pourrait tomber à l’eau !
AS Monaco...

Breel Embolo à Rennes : ça pourrait tomber à l’eau !

Par Louis Chrestian
Mercato PSG : le transfert de Kolo Muani à la Juventus s’effondre dans la dernière ligne droite
Juventus Turin...

Mercato PSG : le transfert de Kolo Muani à la Juventus s’effondre dans la dernière ligne droite

Par Louis Chrestian
Pierre Ekwah en route pour Levante ?
ASSE...

Pierre Ekwah en route pour Levante ?

Par Louis Chrestian
Mercato OM : Manuel Akanji ciblé pour renforcer la défense !
Ligue 1...

Mercato OM : Manuel Akanji ciblé pour renforcer la défense !

Par Louis Chrestian
Donnarumma à Manchester City : le transfert officialisé en toute fin de mercato !
Ligue 1...

Donnarumma à Manchester City : le transfert officialisé en toute fin de mercato !

Par Louis Chrestian
Matt O’Riley rejoint l’OM : en prêt sans option d’achat…
Ligue 1...

Matt O’Riley rejoint l’OM : en prêt sans option d’achat…

Par Louis Chrestian
OM Mercato : Aguerd en route pour Marseille, les dessous de son arrivée dévoilés !
Mercato...

OM Mercato : Aguerd en route pour Marseille, les dessous de son arrivée dévoilés !

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : c’est bouclé pour Breel Embolo !
AS Monaco...

Stade Rennais Mercato : c’est bouclé pour Breel Embolo !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : un attaquant des Verts sur la grille de départ !
ASSE...

ASSE Mercato : un attaquant des Verts sur la grille de départ !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Habib Beye est rentré frustré d’Angers
Angers SCO...

Stade Rennais : Habib Beye est rentré frustré d’Angers

Par Laurent Hess
Matthieu Louis-Jean, le directeur technique de l'OL.
Ligue 1...

OL Mercato : Louis-Jean confirme deux arrivées, un 3ème coup dans les tuyaux

Par Alexandre Corboz
Liga : le FC Barcelone accroché au Rayo malgré Lamine Yamal et un grand Joan Garcia
FC Barcelone...

Liga : le FC Barcelone accroché au Rayo malgré Lamine Yamal et un grand Joan Garcia

Par Laurent Hess
OL – OM : Hojbjerg a la rage d’avoir perdu à Lyon !
OL...

OL – OM : Hojbjerg a la rage d’avoir perdu à Lyon !

Par Laurent Hess
Pavel Sulc décisif lors de l'Olympico OL - OM.
Ligue 1...

OL – OM : Lyon arrache l’Olympico et tient sa revanche, les Tops et les Flops

Par Alexandre Corboz
OL – OM : à 11 contre 10, Lyon s’offre sur le fil un Olympico décevant
OL...

OL – OM : à 11 contre 10, Lyon s’offre sur le fil un Olympico décevant

Par Laurent Hess
OL Mercato : le bel hommage du Groupama à Mikautadze (vidéo)
Mercato...

OL Mercato : le bel hommage du Groupama à Mikautadze (vidéo)

Par Laurent Hess
LOSC Mercato : Genesio déjà conquis par Igamane
LOSC...

LOSC Mercato : Genesio déjà conquis par Igamane

Par Laurent Hess
OM Mercato : Rabiot à Milan, c’est bouillant !
Equipe de France...

OM Mercato : Rabiot à Milan, c’est bouillant !

Par Laurent Hess
OM, LOSC Mercato : Zhegrova arrive demain à la Juventus, les dessous du deal dévoilés !
Juventus Turin...

OM, LOSC Mercato : Zhegrova arrive demain à la Juventus, les dessous du deal dévoilés !

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : Fulgini file en Arabie saoudite, Labeau-Lascary à Brest (officiel)
Angers SCO...

RC Lens Mercato : Fulgini file en Arabie saoudite, Labeau-Lascary à Brest (officiel)

Par Laurent Hess
ASSE : après Grenoble, Ferreira a cerné le grand danger qui menace les Verts
ASSE...

ASSE : après Grenoble, Ferreira a cerné le grand danger qui menace les Verts

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet