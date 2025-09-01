Ben Chilwell vers Strasbourg : la nouvelle surprise BlueCo ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Ben Chilwell vers Strasbourg : la nouvelle surprise BlueCo ?

Ben Chilwell vers Strasbourg : la nouvelle surprise BlueCo ?
Louis Chrestian
1 septembre 2025

Le marché des transferts bouillonne à Strasbourg. À quelques heures de la clôture, le Racing Club de Strasbourg semble prêt à frapper un dernier grand coup, en s’activant sur une piste qui électrise la Meinau : Ben Chilwell, international anglais de 28 ans, serait dans le viseur pour renforcer le couloir gauche. Un dossier qui pourrait changer le visage du club et dynamiser la dynamique alsacienne dans cette fin de mercato.

Strasbourg accélère sur le marché des transferts

Strasbourg ne cache plus ses ambitions. L’arrivée programmée de Martial Godo, en provenance de Fulham, n’est qu’un maillon d’une chaîne de mouvements orchestrée par la direction alsacienne. Après avoir multiplié les signatures, le club se prépare à activer un nouveau dossier d’envergure en Premier League. Ce dynamisme trahit une volonté claire : afficher une progression rapide et s’instaurer parmi les protagonistes incontournables de la Ligue 1 dans les prochains mois.

Ben Chilwell : un international anglais ciblé par le RCSA

Latéral gauche aguerri, Ben Chilwell compte déjà 21 sélections avec l’Angleterre. Formé à Chelsea et rompu aux joutes du haut niveau, il sort d’un prêt à Crystal Palace où il a su convaincre par son expérience et sa régularité. À 28 ans, ce serait sans doute la recrue la plus médiatisée de l’été pour Strasbourg. Son profil séduirait aussi bien pour son impact défensif que pour sa capacité à se projeter dans le camp adverse. De quoi donner du relief aux ambitions renouvelées du Racing : un coup double sur le plan sportif et sur celui de l’attractivité.

Un jeu de chaises musicales sur le flanc gauche

L’opération Chilwell s’inscrit dans une dynamique structurée : l’arrivée du défenseur anglais est conditionnée par le départ en prêt d’un autre latéral, Ishé Samuels-Smith. Arrivé il y a quelques semaines en provenance de Chelsea, le jeune anglais approche d’un prêt à Swansea. Ce mouvement libérerait non seulement une place importante dans l’effectif mais offrirait au Racing la possibilité de s’aligner sur un profil plus expérimenté, tout en respectant les quotas d’extra-communautaires.

Ligue 1RC Strasbourg
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

Ben Chilwell vers Strasbourg : la nouvelle surprise BlueCo ?
Ligue 1...

Ben Chilwell vers Strasbourg : la nouvelle surprise BlueCo ?

Par Louis Chrestian
OL Mercato : Tousart de retour en Ligue 1
Bundesliga...

OL Mercato : Tousart de retour en Ligue 1

Par Laurent Hess
Benjamin Pavard dit oui à l’OM : l’Inter et Marseille négocient
Ligue 1...

Benjamin Pavard dit oui à l’OM : l’Inter et Marseille négocient

Par Louis Chrestian
OM Mercato : le transfert de Rabiot officialisé… par Didier Deschamps !
Equipe de France...

OM Mercato : le transfert de Rabiot officialisé… par Didier Deschamps !

Par Laurent Hess
OM Mercato : Maupay vers la Liga plutôt que la Serie A ?
Liga...

OM Mercato : Maupay vers la Liga plutôt que la Serie A ?

Par Laurent Hess
l’OM a tenté Benjamin Pavard !
Ligue 1...

l’OM a tenté Benjamin Pavard !

Par Louis Chrestian
Stassin souhaite quitter l’ASSE !
ASSE...

Stassin souhaite quitter l’ASSE !

Par Louis Chrestian
OL Mercato : un nouveau buteur dans le viseur !
Mercato...

OL Mercato : un nouveau buteur dans le viseur !

Par Laurent Hess
Randal Kolo Muani file à Tottenham après l’échec de la piste Juventus
Ligue 1...

Randal Kolo Muani file à Tottenham après l’échec de la piste Juventus

Par Louis Chrestian
Chancel Mbemba va s’engager avec le LOSC !
Ligue 1...

Chancel Mbemba va s’engager avec le LOSC !

Par Louis Chrestian
ASSE Mercato : une offre XXL est tombée pour Stassin !
ASSE...

ASSE Mercato : une offre XXL est tombée pour Stassin !

Par Laurent Hess
Mercato OM : Sassuolo refroidi dans le dossier Neal Maupay
Ligue 1...

Mercato OM : Sassuolo refroidi dans le dossier Neal Maupay

Par Louis Chrestian
Mercato OM : Alexander Djiku dans le viseur de Marseille
Ligue 1...

Mercato OM : Alexander Djiku dans le viseur de Marseille

Par Louis Chrestian
Mercato : Jonathan Clauss vers la Juventus ?
Juventus Turin...

Mercato : Jonathan Clauss vers la Juventus ?

Par Louis Chrestian
Mercato Lens : Accord trouvé entre Lens et Crystal Palace pour Odsonne Édouard
Ligue 1...

Mercato Lens : Accord trouvé entre Lens et Crystal Palace pour Odsonne Édouard

Par Louis Chrestian
Breel Embolo à Rennes : ça pourrait tomber à l’eau !
AS Monaco...

Breel Embolo à Rennes : ça pourrait tomber à l’eau !

Par Louis Chrestian
Mercato PSG : le transfert de Kolo Muani à la Juventus s’effondre dans la dernière ligne droite
Juventus Turin...

Mercato PSG : le transfert de Kolo Muani à la Juventus s’effondre dans la dernière ligne droite

Par Louis Chrestian
Pierre Ekwah en route pour Levante ?
ASSE...

Pierre Ekwah en route pour Levante ?

Par Louis Chrestian
Mercato OM : Manuel Akanji ciblé pour renforcer la défense !
Ligue 1...

Mercato OM : Manuel Akanji ciblé pour renforcer la défense !

Par Louis Chrestian
Donnarumma à Manchester City : le transfert officialisé en toute fin de mercato !
Ligue 1...

Donnarumma à Manchester City : le transfert officialisé en toute fin de mercato !

Par Louis Chrestian
Matt O’Riley rejoint l’OM : en prêt sans option d’achat…
Ligue 1...

Matt O’Riley rejoint l’OM : en prêt sans option d’achat…

Par Louis Chrestian
OM Mercato : Aguerd en route pour Marseille, les dessous de son arrivée dévoilés !
Mercato...

OM Mercato : Aguerd en route pour Marseille, les dessous de son arrivée dévoilés !

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : c’est bouclé pour Breel Embolo !
AS Monaco...

Stade Rennais Mercato : c’est bouclé pour Breel Embolo !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : un attaquant des Verts sur la grille de départ !
ASSE...

ASSE Mercato : un attaquant des Verts sur la grille de départ !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet