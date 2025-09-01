Le marché des transferts bouillonne à Strasbourg. À quelques heures de la clôture, le Racing Club de Strasbourg semble prêt à frapper un dernier grand coup, en s’activant sur une piste qui électrise la Meinau : Ben Chilwell, international anglais de 28 ans, serait dans le viseur pour renforcer le couloir gauche. Un dossier qui pourrait changer le visage du club et dynamiser la dynamique alsacienne dans cette fin de mercato.

Strasbourg accélère sur le marché des transferts

Strasbourg ne cache plus ses ambitions. L’arrivée programmée de Martial Godo, en provenance de Fulham, n’est qu’un maillon d’une chaîne de mouvements orchestrée par la direction alsacienne. Après avoir multiplié les signatures, le club se prépare à activer un nouveau dossier d’envergure en Premier League. Ce dynamisme trahit une volonté claire : afficher une progression rapide et s’instaurer parmi les protagonistes incontournables de la Ligue 1 dans les prochains mois.

Ben Chilwell : un international anglais ciblé par le RCSA

Latéral gauche aguerri, Ben Chilwell compte déjà 21 sélections avec l’Angleterre. Formé à Chelsea et rompu aux joutes du haut niveau, il sort d’un prêt à Crystal Palace où il a su convaincre par son expérience et sa régularité. À 28 ans, ce serait sans doute la recrue la plus médiatisée de l’été pour Strasbourg. Son profil séduirait aussi bien pour son impact défensif que pour sa capacité à se projeter dans le camp adverse. De quoi donner du relief aux ambitions renouvelées du Racing : un coup double sur le plan sportif et sur celui de l’attractivité.

Un jeu de chaises musicales sur le flanc gauche

L’opération Chilwell s’inscrit dans une dynamique structurée : l’arrivée du défenseur anglais est conditionnée par le départ en prêt d’un autre latéral, Ishé Samuels-Smith. Arrivé il y a quelques semaines en provenance de Chelsea, le jeune anglais approche d’un prêt à Swansea. Ce mouvement libérerait non seulement une place importante dans l’effectif mais offrirait au Racing la possibilité de s’aligner sur un profil plus expérimenté, tout en respectant les quotas d’extra-communautaires.