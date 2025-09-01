OM Mercato : Maupay vers la Liga plutôt que la Serie A ?

Neal Maupay, sur le départ à l’OM, pourrait prendre une autre direction que l’Italie…

À quelques heures de la fin du mercato, le dossier Neal Maupay semble s’enliser. Annoncé tout proche de Sassuolo, l’attaquant de l’OM n’a toujours pas trouvé d’accord définitif avec le club italien.

Getafe débarque pour Maupay

Si les discussions entre les différentes parties se poursuivent, plusieurs détails contractuels n’ont pas encore été réglés. Résultat : l’optimisme qui régnait ces derniers jours autour du transfert laisse place à un certain pessimisme côté Sassuolo. Le club neroverde, désireux de renforcer son secteur offensif, doute désormais de pouvoir finaliser l’opération dans les délais. Et une autre piste voit le jour pour Maupay. En effet, selon l’Equipe, Getafe cible l’attaquant. « L’Olympique de Marseille espère un prêt payant autour de 300.000 euros, avec ou sans option d’achat. Le joueur ne goûterait pas à cette formule et préférerait un transfert, pour commencer une nouvelle aventure », indique le quotidien sportif, sur son site.