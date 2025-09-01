Ben Chilwell vers Strasbourg : la nouvelle surprise BlueCo ?
OM Mercato : le transfert de Rabiot officialisé… par Didier Deschamps !
Laurent Hess
1 septembre 2025

Didier Deschamps l’a confié : Adrien Rabiot va bien quitter l’OM pour l’AC Milan.

Adrien Rabiot est en passe de quitter l’OM pour l’AC Milan en ces dernières heures de Mercato. L’Italie est une vraie terre d’accueil pour les joueurs de l’OM en cette fin de Mercato puisque Faris Moumbagna a déjà pris la direction de la Cremonese dimanche. Hier, Fabrizio Romano révélait que l’AC Milan avait formulé une offre pour Adrien Rabiot. Elle s’élèverait à 10 M€.

Rabiot passe sa visite médicale à Milan

Et ce lundi, Didier Deschamps vient de confirmer en marge du rassemblement de l’équipe de France. «Adrien Rabiot nous rejoindra ce soir, il a une visite médicale qui va prendre un peu de temps, pour lui permettre de signer à l’AC Milan», a-t-il glissé. Avant d’ajouter : «Je ne vais pas me mêler de ce qu’il se passe dans les clubs entre les joueurs, l’entraîneur ou les dirigeants. L’important, c’est qu’il y ait une offre qui convienne au joueur. Je pense qu’elle conviendra à l’OM. Il s’est passé ce qu’il s’est passé, beaucoup de personnes se sont exprimées. Adrien a trouvé une porte de sortie. Même si ce n’était pas prévu en début de préparation, c’est l’essentiel». A Milan, Rabiot retrouvera Massimiliano Allegri, son ancien coach à la Juventus Turin. Il devrait s’engager pour trois ans.

