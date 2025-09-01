OM Mercato : retour en Liga pour Alexis Sanchez, il débarque dans son nouveau club (vidéo)

L’ancien joueur de l’OM va quitter l’Italie pour l’Espagne…

Certains avaient rêvé de son retour l’an dernier après une très belle saison, et d’une association avec Pierre-Emerick Aubameyang, mais Alexis Sanchez était retourné à l’Udinese.

Sanchez est arrivé à Séville

A 36 ans, Alexis Sanchez va quitter Udine après une dernière saison mitigée et il va retrouver la Liga, un championnat où il avait évolué sous les couleurs du FC Barcelone entre 2011 et 2014. L’attaquant chilien va rejoindre le FC Séville où il viendra remplacer Dodi Lukebakio qui va s’engager avec Benfica. Sanchez est déjà arrivé à Séville, comme en atteste une vidéo.