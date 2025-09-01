OM Mercato : Pavard va signer à Marseille, le montant du deal a filtré !

Tout est en place pour que Benjamin Pavard rejoigne l’OM.

Benjamin Pavard à l’OM, cela devrait se faire. L’Olympique de Marseille et l’Inter Milan ont trouvé un terrain d’entente pour le transfert de l’international français, champion du monde 2018.

Une option d’achat de 15 M€ pour Pavard

L’arrivée de Pavard représente un coup majeur pour le club phocéen, qui cherchait à solidifier sa défense avec un joueur d’expérience internationale et qui vient d’officialiser la signature à moindre coût d’Emerson Palmieri en provenance de West Ham. Polyvalent, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté droit, Pavard (29 ans) apportera aussi du leadership à l’OM. Selon Fabrizio Romano, le deal est bouclé, sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 15 M€. L’OM prendra en charge la totalité du salaire.