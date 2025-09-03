Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Strasbourg : Samuels-Smith, 32 jours et puis s’en va !

Recruté fin juillet à Chelsea moyennant 7,5 M€, Ishé Samuels-Smith a déjà quitté le RC Strasbourg ! Le latéral gauche anglais de 19 ans a été renvoyé chez les Blues, qui l’ont prêté dans la foulée à Swansea (L2 anglaise) ! Une opération très surprenante entre les deux clubs ayant le même propriétaire. Samuels-Smith a figuré dans le groupe du Racing lors des deux premières journées de L1 mais n’a pas joué une minute, idem en Coupe d’Europe.

SCO d’Angers : Fofana à Rizespor

Annoncé au début du mercato à Newcastle, Aston Villa ou encore au Torino, Yahia Fofana va finalement prendre la direction de… Rizespor, actuel 16e du championnat turc ! Pire, alors que le SCO réclamait 10 M€ pour son transfert, il va laisser partir librement son gardien de 25 ans en échange d’un pourcentage sur une future vente. Angers allège ainsi sa masse salariale, sachant que l’avenir de Fofana en Anjou se résumait au banc de touche après l’arrivée d’Hervé Koffi en provenance de Lens.

Toulouse FC : Restes en Arabie Saoudite, c’était du vent !

Mardi après-midi, le journaliste Sacha Tavolieri a assuré sur X que le club saoudien d’Al-Hilal s’apprêtait à recruter Guillaume Restes pour 95 M€. Une somme colossale qui aurait certainement fait le bonheur du TFC. Sauf qu’il s’agissait d’une fake news ! Tavolieri a assuré qu’il s’était fait pirate son compte.