OM : Balerdi voulait la Juve… Marseille l’a bloqué et il est en colère !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse : le TFC victime d’une fake news à 95 M€ !

Le gardien du TFC Guillaume Restes.
Raphaël Nouet
3 septembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Strasbourg : Samuels-Smith, 32 jours et puis s’en va !

Recruté fin juillet à Chelsea moyennant 7,5 M€, Ishé Samuels-Smith a déjà quitté le RC Strasbourg ! Le latéral gauche anglais de 19 ans a été renvoyé chez les Blues, qui l’ont prêté dans la foulée à Swansea (L2 anglaise) ! Une opération très surprenante entre les deux clubs ayant le même propriétaire. Samuels-Smith a figuré dans le groupe du Racing lors des deux premières journées de L1 mais n’a pas joué une minute, idem en Coupe d’Europe.

SCO d’Angers : Fofana à Rizespor

Annoncé au début du mercato à Newcastle, Aston Villa ou encore au Torino, Yahia Fofana va finalement prendre la direction de… Rizespor, actuel 16e du championnat turc ! Pire, alors que le SCO réclamait 10 M€ pour son transfert, il va laisser partir librement son gardien de 25 ans en échange d’un pourcentage sur une future vente. Angers allège ainsi sa masse salariale, sachant que l’avenir de Fofana en Anjou se résumait au banc de touche après l’arrivée d’Hervé Koffi en provenance de Lens.

Toulouse FC : Restes en Arabie Saoudite, c’était du vent !

Mardi après-midi, le journaliste Sacha Tavolieri a assuré sur X que le club saoudien d’Al-Hilal s’apprêtait à recruter Guillaume Restes pour 95 M€. Une somme colossale qui aurait certainement fait le bonheur du TFC. Sauf qu’il s’agissait d’une fake news ! Tavolieri a assuré qu’il s’était fait pirate son compte.

Angers SCOLigue 1RC StrasbourgToulouse FC
#MELTING-CLUBS

Les plus lus

OM : Balerdi voulait la Juve… Marseille l’a bloqué et il est en colère !
Juventus Turin...

OM : Balerdi voulait la Juve… Marseille l’a bloqué et il est en colère !

Par Louis Chrestian
Le LOSC prêt à tourner la page André Gomes
Ligue 1...

Le LOSC prêt à tourner la page André Gomes

Par Louis Chrestian
Le gardien du TFC Guillaume Restes.
Angers SCO...

Revue de presse : le TFC victime d’une fake news à 95 M€ !

Par Raphaël Nouet
OM : Y a-t-il un problème avec Amine Gouiri ?
Ligue 1...

OM : Y a-t-il un problème avec Amine Gouiri ?

Par Louis Chrestian
Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor
ASSE...

Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor

Par Louis Chrestian
Benjamin Pavard attendu mercredi à Marseille
Ligue 1...

Benjamin Pavard attendu mercredi à Marseille

Par Louis Chrestian
Benjamin Bouchouari : Trabzonspor revient à la charge…
ASSE...

Benjamin Bouchouari : Trabzonspor revient à la charge…

Par Louis Chrestian
Barça : Lamine Yamal recadre Hansi Flick après le nul contre le Rayo
FC Barcelone...

Barça : Lamine Yamal recadre Hansi Flick après le nul contre le Rayo

Par Louis Chrestian
OM : Lucas Hernandez, déçu par le choix fort de Benjamin Pavard… et le paradoxe fait sourire
Ligue 1...

OM : Lucas Hernandez, déçu par le choix fort de Benjamin Pavard… et le paradoxe fait sourire

Par Louis Chrestian
Jean-Louis Leca assistant à un entraînement du RC Lens.
Ligue 1...

RC Lens : Leca fait de nouvelles révélations sur le recrutement de Thauvin

Par Raphaël Nouet
Zuriko Davitashvili lors du match contre Grenoble samedi dernier.
ASSE...

ASSE Mercato : un club turc ne lâche pas Davitashvili

Par Raphaël Nouet
Eric Di Méco sur la pelouse du Vélodrome.
Ligue 1...

OM : Di Méco en remet une couche sur Benatia et Longoria

Par Raphaël Nouet
Georgina Rodriguez
Compétitions...

Georgina Rodriguez fait tourner les têtes loin de Cristiano Ronaldo 

Par Bastien Aubert
Fermin lors du trophée Gamper remporté face à Côme.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : les propos forts de Fermin après les rumeurs de départ

Par Raphaël Nouet
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : ultime rebondissement pour Abline ! 

Par Bastien Aubert
Gautier Larsonneur lors d'un match de l'ASSE.
ASSE...

ASSE Mercato : Larsonneur a prolongé, mais pas de trois ans !

Par Raphaël Nouet
Jean-Pierre Papin, entraîneur de la réserve de l'OM la saison dernière.
Ligue 1...

LOSC : Jean-Pierre Papin se livre sur l’arrivée de Chancel Mbemba

Par Raphaël Nouet
Randal Kolo Muani déçu après une action manquée avec la Juventus.
Mercato...

PSG Mercato : l’incroyable coup tenté par Campos pour Kolo Muani

Par Raphaël Nouet
Benjamin Pavard et Adrien Rabiot quittant le terrain après un match de l'équipe de France en Croatie.
ASSE...

Les infos du jour : Rabiot, Pavard, Donnarumma, Stassin, Leca… Révélations en pagaille sur le mercato estival !

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, se félicitant après une victoire des Sang et Or.
Mercato...

RC Lens Mercato : les vérités cinglantes de Leca sur le transfert avorté de Sinayoko

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Vinicius Jr discutant lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : la petite phrase de Mbappé sur Vinicius qui en dit long sur leur relation

Par Raphaël Nouet
Tylel Tati lors du match entre le FC Nantes et l'AJ Auxerre.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un transfert à plus de 20 M€ déjà en préparation pour 2026 ?

Par Raphaël Nouet
Jean-Michel Aulas aux côtés de Michele Kang lors de l'Olympico.
Ligue 1...

OL : Aulas savoure le succès sur l’OM, encense Kang et tacle Textor

Par Raphaël Nouet
Benjamin Pavard sous le maillot de l'Inter Milan, lors du Mondial des Clubs.
Mercato...

OM Mercato : Pavard seulement de passage à Marseille ?

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet