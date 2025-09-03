Au lendemain de Lamine Yamal, c’est le sélectionneur espagnol, Luis De La Fuente, qui a réfuté l’existence de problèmes d’ego chez les joueurs du FC Barcelone.

Depuis dimanche soir et le nul du FC Barcelone sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1), les médias espagnols sont en boucle sur le coup de gueule d’Hansi Flick. L’entraîneur allemand a parlé de problèmes d’ego chez ses joueurs, qui les empêcheraient de montrer leur meilleur visage, comme la saison dernière. Cette sortie a été plutôt mal vécue par les Blaugranas, selon certaines sources. Hier, en conférence de presse, Lamine Yamal a réagi à ces propos en assurant que le problème ne venait pas de là, que son équipe avait tout simplement mal joué.

« Les joueurs avec nous ont un comportement fantastique »

Ce mercredi, c’est au tour de Luis De La Fuente de se mêler à la polémique. Interrogé par les journalistes en conférence de presse sur ce sujet, le sélectionneur de l’Espagne a nié voir un quelconque problème d’égo parmi les Barcelonais qu’il convoque : « Les joueurs avec nous ont un comportement fantastique, ici tout est facile et je n’ai eu à reprendre personne. Nous avons le privilège d’entraîner ce type de footballeur. Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de problème ».

Hansi Flick semble décidé à mettre une grosse pression sur ces joueurs d’entrée de jeu. Il avait déjà critiqué leur attitude malgré leur large victoire à Majorque (3-0) lors de la 1ère journée, leur reprochant de s’être arrêtés de jouer à 2-0. Mais cette méthode dure ne semble pas faire que des heureux au sein de son vestiaire…