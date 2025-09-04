Décidément, l’Olympique Lyonnais ne cesse d’agiter le marché des transferts. Après une série de ventes XXL qui ont déjà rapporté plus de 100 millions d’euros au club, l’OL vient d’acter un nouveau départ.

🟩 Accord proche

Michele Kang va être ravie : un nouveau départ va être acté à l’OL. Celui de Mathieu Patouillet. Le jeune gardien de 21 ans, prêté la saison dernière au FC Sochaux, va rejoindre Al-Hilal en Arabie Saoudite.

L’information, d’abord évoquée dans la journée, a pris de l’ampleur lorsque le très suivi compte @hilalstuff (plus de 3 millions d’abonnés) a confirmé la signature imminente du portier lyonnais. Le transfert rapportera 3 millions d’euros aux Gones. Une belle opération financière, même si ce départ soulève des regrets chez certains observateurs, convaincus du potentiel du joueur de 21 ans. Car Patouillet n’est pas un inconnu. International français U20, considéré comme l’un des portiers les plus prometteurs de sa génération, il a impressionné ses observateurs dans le passé.

L’OL a musclé la concurrence

Mais à l’OL, la concurrence était devenue trop forte. Avec l’excellent début de saison de Rémy Descamps et l’arrivée du Slovaque Dominik Greif pour renforcer la hiérarchie, l’avenir s’annonçait bouché pour le jeune portier. Plutôt que d’attendre une hypothétique ouverture, Patouillet a choisi l’exil et la sécurité d’un contrat saoudien, séduisant financièrement et ambitieux sportivement, Al-Hilal étant l’un des clubs les plus puissants du Golfe.

Pour l’OL, cette vente s’inscrit dans une logique claire : poursuivre le redressement économique du club. Avec plus de 105 millions d’euros de revenus issus des ventes cet été, Lyon a envoyé un message fort sur sa capacité à équilibrer les comptes. Reste à voir si, sportivement, l’équipe ne paiera pas trop cher ces nombreux départs, qui concernent désormais autant les cadres que les jeunes pousses.