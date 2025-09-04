Herba Guirassy (19 ans) a été convoqué pour la toute première fois en équipe de France Espoirs, une récompense qui souligne ses performances remarquées cette saison avec le FC Nantes.

Grande nouvelle pour le FC Nantes : Herba Guirassy rejoint l’équipe de France Espoirs, où il accompagnera Louis Leroux, également appelé avec les Bleuets. Cette sélection est un signal fort pour le FC Nantes, qui voit ses jeunes joueurs progresser et attirer l’attention du staff national.

Pour Guirassy, c’est une étape importante dans sa carrière : l’occasion de se mesurer à ses homologues européens et de montrer qu’il peut prétendre à une place chez les A dans les années à venir. Le joueur pourra ainsi enrichir son expérience, gagner en confiance et continuer de se faire remarquer dans le championnat de Ligue 1.

Du côté des supporters nantais, c’est un motif de fierté : un produit du club ou un jeune joueur formé sur le territoire français peut briller désormais sur la scène internationale. Une belle vitrine pour le FC Nantes, qui entend continuer à développer ses jeunes talents et à les propulser vers l’équipe nationale.