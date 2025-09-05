OM Mercato : Marseille a laissé Bennacer dans une immense panade 
OM Mercato : Marseille a laissé Bennacer dans une immense panade 

Ismael Bennacer
Bastien Aubert
5 septembre 2025

Cet été, Ismaël Bennacer espérait un retour à l’Olympique de Marseille. Le milieu algérien de l’AC Milan avait en tête de revenir sur la Canebière pour relancer sa carrière mais l’OM a préféré passer son tour, laissant le joueur dans une situation délicate.

Coup dur pour Ismaël Bennacer. Longtemps, le milieu de terrain de l’AC Milan nourrissait l’espoir d’un retour express à l’OM cet été mais les aléas du mercato en ont décidé autrement. Finalement, le club phocéen s’est tourné vers d’autres profils (Vermeeren, O’Riley) et Bennacer doit aujourd’hui se tourner vers un plan B. 

Fabrizio Romano affirme ainsi que Trabzonspor a formulé une offre de prêt, validée par l’AC Milan, mais le joueur de 27 ans n’a pas encore donné son accord. Le mercato turc ferme ses portes le 12 septembre, ce qui laisse peu de temps pour concrétiser ce transfert.

Bennacer se retrouve donc face à un choix stratégique : accepter l’offre turque ou rester à Milan pour tenter de s’y imposer… aux côtés d’un certain Adrien Rabiot. Pour l’ancien joueur de l’OM, c’est un tournant : accepter Trabzonspor pourrait relancer sa carrière et lui offrir un temps de jeu conséquent, mais cela reste un championnat moins médiatisé que la Serie A ou la Ligue 1. En vue de la prochain CAN, forcément, ce choix pourrait devenir risqué. 

